Aby Praha nevypadala jako Moskva nebo Paříž. Město platí filmařům za to, že zůstane Prahou

„Často se jezdí mimo Prahu do menších měst, protože Praha je čím dál tím dražší pro naše filmaře. Když chcete točit v naší kapličce, v Národním divadle, tak vás to stojí asi 200 tisíc korun na den a to ještě s ohromnou slevou. Takže samozřejmě, že se potom hledají podobné lokace mimo Prahu,“ prozradila režisérka Pavlásková.

V říjnu se pro filmaře otevírá nová výzva, z níž může získat jeden žadatel během tří let maximálně pět milionů korun. Ovšem až po premiéře filmu. „Původní myšlenka byla, že když se v Praze natáčí tak, aby Praha byla opravdu Prahou, je to prezentace města v zahraničí,“ vysvětlila radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Fond podpořil i nový film Petra Zelenky Modelář. Metropole se v něm představuje hlavně z dronů. „Když si uvědomíte, že za lokace dáte třeba desetinu rozpočtu, tak to, co oni vám přispějí, je zlomek toho, co vy jim okamžitě vrátíte v nájmech. Ne přímo městu, ale subjektům v Praze, takže je jenom logické, že to město dělá,“ zhodnotil režisér a producent Zelenka.

I díky blízkosti a oblíbenosti Prahy u německých turistů podporuje fond hojně i německé televizní filmy a seriály. Jedním z nich byl třeba snímek Léto v Praze, který v roce 2017 natočila Karola Meederová.

Největší podporu získal Spider-Man

Hned první díl filmové série Mission: Impossible se částečně odehrával v české metropoli. Po Karlově mostě nebo Staroměstském náměstí se procházel Tom Cruise, první hollywoodský herec, který v Česku po revoluci natáčel. Ve čtvrtém dílu série už ale byla Praha Moskvou.

V české metropoli natáčel také íránský režisér Ali Mosaffa a díky koprodukci si ve snímku Poloviny zahrála třeba Zuzana Stivínová nebo Klára Melíšková. Začátek loňského léta strávil v tuzemsku italský štáb, výsledkem je film Tím to nekončí.

A na podzim byl v Praze Spider-Man. V epizodě Daleko od domova navštívil třeba Vinohradské divadlo. Snímek získal od fondu Praha ve filmu zatím nevyšší částku: 5 milionů korun.