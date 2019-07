Recenze: Když je Spider-Man daleko od domova, myslí i na české diváky

Silnou stránkou se díky novému protivníkovi alespoň stávají některé akční pasáže, které podobně jako třeba v Doctoru Strangeovi nebo Ant-Manovi přestanou brát ohled na realitu a ve spletitých iluzích budují psychedelicky nápadité situace.

A pokud jsem zmiňoval, že titulní superhrdina nemá příležitost se nějak posunout, je paradoxní a zároveň příznačné pro marvelovskou franšízu, že zcela zásadní a dějotvorné momenty film odsouvá do dodatečných scén v titulcích naznačujících další dění. To je jednoznačně nešvar, který podkopává význam hlavního příběhu. Raději příště víc myslet na přítomnost než na budoucnost. A řídit by se tím u Marvelu neměl jenom Spider-Man.