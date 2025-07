Neznalost úvěrů vede k zadlužení, rizikové jsou hlavně nebankovní půjčky

Nedostatečné znalosti o půjčkách, malá orientace v rizicích a narůstající potíže se splácením. Nový průzkum agentury Behavio pro projekt „Neplať úroky“ ukázal, že do dluhových pastí se stále častěji dostávají nejen nízkopříjmové domácnosti, ale i mladí lidé a příslušníci střední třídy. Nejrizikovější jsou přitom půjčky od nebankovních společností. Situaci potvrzují právníci, poradny i sociální pracovníci.

Jan, dnes už bývalý dlužník, si poprvé půjčil ve dvaceti. Nejprve u bank, později u větších nebankovních společností a nakonec i u lichvářů. „V počátku jsem si půjčoval od bankovních domů a postupně to propadalo sítem, že jsem si bral u větších nebankovních institucí a poslední až k úplným lichvářům,“ popisuje.

Rizika nebankovních půjček si lidé většinou uvědomují

Podle právníka Vladimíra Rajfa z projektu „Neplať úroky“ lidé často sáhnou po nevýhodných půjčkách z nouze. „Osmdesát procent osob, co si někdy úvěr u nebankovních společností vzali, jim nedůvěřovalo od začátku. To je největší riziko pro spotřebitele – jsou ochotni to udělat i za nevýhodných podmínek,“ uvádí.

Z průzkumu také vyplynulo, že nejčastěji si lidé půjčují u bank, dále u nebankovních společností, příbuzných nebo od státu. Mnozí přitom neznají ani základní ukazatele, jako je RPSN. Odborníci proto doporučují srovnávat nabídky více poskytovatelů a dobře číst smluvní podmínky.