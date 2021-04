Lidé v karanténě dostanou bonus k nemocenské až do konce června, schválil to Senát

Příspěvek k nemocenské lidé dostávají prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény. Nejvýše mají 90 procent svého průměrného výdělku. Nárok se vztahuje také na lidi s nemocenským pojištěním pracující na dohody. Vyloučení jsou ale ti, kteří se ocitnou v karanténě do pěti dnů po návratu ze zahraničí, pokud nešlo o pracovní cestu.

Bonus zaměstnancům vyplácí zaměstnavatel. Náklady si odečítá ze sociálních odvodů. Bonus nepodléhá dani z příjmů ani exekuci a nezapočítává se do příjmů pro výpočet sociálních dávek. Netýká se jen nařízených karantén souvisejících s covidem-19, ale i s ostatními infekčními nemocemi.

V karanténě jsou lidé bez příznaků, kteří se potkali s nakaženými. V izolaci jsou ti, u nichž se nákaza potvrdila.

Senát chce zmírnit podmínky bank při poskytování hypoték

Novelu, která má posílit pravomoci České národní banky při regulaci hypoték, senátoři upravili a vrátili zpět sněmovně. Podmínky bank při poskytování hypoték by mohly být podle nich volnější. Banky by mohly poskytovat vyšší podíl hypoték, které překračují parametry stanovené ČNB.

Senátoři kromě toho chtějí vypustit z předlohy ustanovení, které by ČNB umožnilo k plnění jejích úkolů založit třeba dceřinou společnosti nebo v takové korporaci nabýt účast. Horní komora chce také zdůraznit zákaz měnového financování státu, tedy možnost ČNB financovat výlohy státu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se senátním návrhem nesouhlasila.

Úpravy zřejmě čekají v Senátu také zákon, který má mimo jiné prodloužit až do roku 2023 zapisování rodných čísel do občanských průkazů a usnadnit sdílení informací mezi úřady. Senátoři chtějí v zákoně zavést povinnost Státního zemědělského intervenčního fondu zveřejňovat informace o poskytnutých dotacích. Ve sněmovně taková změna přijata nebyla. Další ze senátních úprav by měla umožnit advokátům, aby se sněmu České advokátní komory mohli účastnit distančně.

Volební novela

Senát se bude až ve čtvrtek zabývat novelou volebního zákona. Požaduje mírnější zvýšení limitu pro vstup koalic do sněmovny nebo nový způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty. Část senátorů by chtěla novelou zavést už pro říjnové sněmovní volby korespondenční hlasování pro Čechy v zahraničí, což sněmovna ale odmítá.

Horní komora patrně nakonec schválí novelu beze změn. Korespondenční formu hlasování pro Čechy v cizině navrhne nyní prosadit jen 14 senátorů v čele s Markem Hilšerem z klubu Starostů. Podle něj by hlasování poštou mohlo využít až půl milionu českých občanů, kteří jsou v zahraničí trvale, pracovně nebo na studiích.

Možnost volit poštou prosazuje horní komora dlouhodobě kvůli krajanům, kteří v rozlehlejších zemích musí kvůli výběru poslanců podniknout dlouhou a nákladnou cestu na ambasády.