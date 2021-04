Ve sněmovně se sešli ředitelé tajných služeb i ministři, aby vysvětlili vrbětickou kauzu

V úterý se na jednáních výborů a komisí vystřídají ředitelé všech tří českých zpravodajských služeb. V půl deváté začalo společné jednání výboru pro obranu a stálé komise pro Vojenské zpravodajství, na které poslanci pozvali ředitele vojenské rozvědky Jana Berouna i civilní kontrarozvědky BIS Michala Koudelku a spolu s nimi i ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) a ministra vnitra pověřeného též vedením resortu zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD).

Předsedkyně branného výboru Jana Černochová (ODS) před jednáním řekla, že by chtěla pozornost zaměřit mimo jiné k cestě do Moskvy, o které před odhalením hovořil Jan Hamáček – tvrdil, že se chystá do Ruska, aby jednal o koupi vakcíny Sputnik V. Později prohlásil, že ve skutečnosti neměl v úmyslu nikam cestovat, byla to podle něj součást koordinované akce a o cestě hovořil proto, aby mohl do Prahy povolat velvyslance v Rusku, aniž by vzbudil podezření. Černochová chce znát podrobnosti o této údajné koordinované akci.

Chce také slyšet, jak Černínský palác zareaguje na tah Ruska, které vyhostilo více českých diplomatů, než kolik Česko v reakci na zjištění ohledně Vrbětic vypovědělo pracovníků ruské ambasády.

Již v pondělí večer se sešel bezpečnostní výbor. Stejně jako branný výbor zasedal za zavřenými dveřmi. I na jeho jednání byli Koudelka a Hamáček, přišel také policejní prezident Jan Švejdar.

Usnesení bezpečnostní výbor zatím nezveřejnil, chce tak učinit až společně s branným výborem. Jeho člen Pavel Žáček (ODS) však řekl, že „valná část (otázek) byla zodpovězena“ a výbor vzal na vědomí vše, co mu hosté řekli. „V podstatě jsme podpořili veškerá opatření, která byla přijatá a která přijata ještě budou,“ řekl.