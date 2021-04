Kabinet schválil strategii, jak čelit hybridnímu působení a včas rozpoznat nepřátelské kroky

Podle Jakuba Fajnora z tiskového oddělení ministerstva obrany je největším úskalím hybridního působení to, že často využívá legální nástroje nebo zneužívá legitimní zdroje informací, kdy například prosadí konspirační teorie na seriózních webech. Projevuje se také kybernetickými útoky na civilní infrastrukturu, různými formami ekonomického nátlaku nebo vytvářením závislosti prostřednictvím investic do kritické infrastruktury. Může také využívat agresivní nasazení zpravodajských služeb či speciálních sil. Pokoušet se může i o skryté ovlivňování politických stran, soudů, policie nebo médií.

Antivirus do konce května, bonus k nemocenské do konce června

Na příspěvek k nemocenské mají nárok lidé, kteří šli do karantény a izolace po 1. březnu. Dostávají náhradu 60 procent redukovaného příjmu, ke které mají v prvních dvou týdnech ještě příspěvek až 370 korun na den. Celkem nesmějí ale pobírat víc než 90 procent svého průměrného výdělku.

Co se týče bonusu k nemocenské, Maláčová nesla na zasedání kabinetu dvě varianty prodloužení, a to do konce června, nebo do konce roku. Izolačka podle ministryně pomohla zvýšit počet lidí, kteří se při nákaze izolovali, o desetinu, a pomohla tak dostat epidemii v ČR pod kontrolu. Náklady na opatření klesají zároveň s tím, jak ubývá nakažených, řekla v sobotu Maláčová.

V karanténě jsou lidé bez příznaků, kteří se potkali s nakaženými. V izolaci jsou ti, u nichž se nákaza potvrdila. Peníze v prvních 14 dnech posílá zaměstnavatel. Výdaje na příspěvek si pak odečte ze sociálních odvodů.

Program Antivirus, z nějž stát vyplácí příspěvky na mzdy firmám zasaženým omezeními kvůli epidemii, bude prodloužen do konce května, uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí.