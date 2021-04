Vystrčil i Fiala viní Rusko ze státního terorismu. Podle Pavla má být reakce přiměřená, ale rázná

Česko se podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy stalo terčem státního terorismu. Podobně smýšli také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Reagovali na informaci premiéra Andreje Babiše (ANO) o zapojení ruské tajné služby do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Podle bývalého náčelníka generálního štábu Petra Pavla ale není nyní Česko bezprostředně ohroženo Ruskem, je čas si reakci na zjištění jeho angažmá v explozích ve Vrběticích v roce 2014 řádně promyslet. Zároveň zdůraznil, že takový zásah do suverenity země – bez ohledu na to, co přesně se ve Vrběticích dělo – je v době míru zcela nemyslitelný.