Hamáček chystá trestní oznámení kvůli informacím o ruském angažmá ve Vrběticích. Policie zasahovala u ambasády

Jan Hamáček poté, co byl po Petříčkově odvolání pověřen dočasným vedením ministerstva zahraničí, oznámil, že pojede do Moskvy jednat o dodávkách vakcíny Sputnik V. Před víkendem cestu odvolal, v sobotu večer potom stál po boku premiéra Andreje Babiše (ANO), když ten s odvoláním na české bezpečnostní složky oznamoval, že „existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské vojenské zpravodajské služby GRU, jednotky 29155, do výbuchu muničních skladů v areálu Vrbětice v roce 2014“.