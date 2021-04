Účast Rusů na výbuchu ve Vrběticích se rovná vojenskému útoku a narušení suverenity země, shodují se politici

„Je to vpád do suverenity České republiky jako země Evropské unie a spojence NATO,“ doplnil šéf Starostů a nezávislých Petr Gazdík. Podle něj se ve Vrběticích střídaly firmy s „podivnou strukturou“. Gazdík doufá, že v takové situaci bude jednat i prezident Miloš Zeman, který dá ruské straně najevo, že Česká republika nebude udržovat s Federací přátelské vztahy.

„Jsou to šokující informace. Ukazuje se, že zájem Ruska o Českou republiku má i násilnou podobu. Je to akt státního terorismu. Česká republika na to bude muset reagovat,“ prohlásil předseda opoziční ODS Petr Fiala.

Poslanec vládní ČSSD Jan Birke stejně jako šéf ODS považuje takovou informaci za šokující. Účast tajných služeb označil za teroristický útok. „Toto je bezpečnostní riziko, musíme informovat naše spojence, protože je to velmi vážná věc,“ prohlásil Birke.

Šéf SPD Tomio Okamura bude požadovat, aby bezpečnostní složky předložily o účasti ruských agentů ve Vrběticích jasné důkazy na bezpečnostním výboru sněmovny. „Je potřeba ta obvinění předložit v Poslanecké sněmovně, pokud by se potvrdila, je to jasný teroristický útok,“ dodal.

Byl to jasný vojenský útok, prohlásil Šedivý

Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý účast ruských služeb na vrbětickém útoku označil za nezákonný čin. „To by se dalo přirovnat téměř až k vojenskému napadnutí našeho území a narušení naší suverenity. To je něco, co mnoho posledních let neznáme, a například jen ten druhý výbuch, který ve Vrběticích proběhl, byl téměř nevysvětlitelný. Pokud je to pravda, tak je vidět, že Rusko opravdu nemá žádné jiné mechanismy než násilí. Na to musíme velmi rezolutně reagovat,“ prohlásil Šedivý.

Smyslem akce podle něj mohla být destabilizace situace na českém území v rovině politické i některých dalších.

Vystoupení premiéra a vicepremiéra na mimořádné tiskové konferenci podle Šedivého svědčí o tom, že k takovému aktivnímu vstupu ruských důstojníků na českém území skutečně došlo. „Česko se podle toho musí chovat, bylo to jasný vojenský útok na naše suverénní území,“ dodal.

Šedivý řekl, že Rusko se snaží svými aktivitami narušit soudržnost různých států, kromě Ukrajiny podle něj například Estonska. Ruští špioni jsou aktivní v Bulharsku, Itálii i v ČR, uvedl. „Intenzivně se zajímají o to, co se děje v jiných státech, a snaží se dění v nich i ve svůj prospěch ovlivnit,“ řekl. Souhlasí s tím, že debata o jaderné elektrárně by měla být v tomto případě ukončena.