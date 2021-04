Cesta do Moskvy se ruší kvůli jednání vlády, jsem tam potřeba, prohlásil Hamáček

Moskevské jednání vicepremiéra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD) o nákupu vakcíny Sputnik V se ruší kvůli zasedání vlády, kterého se Hamáček musí zúčastnit. Oznámil to v sobotu ráno po předchozím stručném sdělení premiéra Andreje Babiše (ANO), že se ohlášená cesta neuskuteční. Rozhodnutí letět do Moskvy oznámil Hamáček ve středu, měla to být první návštěva českého ministra zahraničí v Rusku po patnácti letech. Záměr však ostře kritizovala část opozice.