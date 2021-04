Hamáček do Ruska podle Mladé fronty DNES neodletí. Kvůli nesouhlasu premiéra Babiše

Ministerstvo obrany v pátek napsalo, že zajistí přepravu Airbusem A-319. Babiš opakovaně dal v minulých dnech najevo, že s cestou nesouhlasí. V pátek premiér řekl, že Hamáčkovi doporučil do Moskvy necestovat, protože na to podle něj není vhodná doba. Záměr kritizovala v pátek ve sněmovně také část opozice.



Hamáček ve středu oznámil, že do Moskvy odletí v pondělí a bude tam jednat o případných dodávkách Sputniku V po jeho schválení evropskou lékovou agenturou. Cestu následně zpochybnil premiér Babiš. „Vakcíny nejsou agenda pana Hamáčka a ta cesta není ideální,“ uvedl ve čtvrtek premiér v rozhovoru pro Blesk. Podle něho může Česko téměř okamžitě získat 300 tisíc dávek ruské vakcíny, čeká ale na její unijní schválení.