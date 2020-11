Prezident požádal kontrarozvědku o seznam ruských špionů, píše iRozhlas. Podle expertů to může BIS ohrozit

Rozhlas informaci zveřejnil v době, kdy vzbudila pozornost cesta prezidentova poradce Martina Nejedlého do Moskvy , ředitel tajné služby Michal Koudelka ale tento úkol od prezidenta dostal zřejmě již dříve. Příští týden bude jednat sněmovní komise pro kontrolu BIS, která se prezidentovými úkoly zřejmě také bude zabývat. „Obecně mohu říct, že komise má za úkol kontrolovat, zda služba nevybočuje z mezí zákona, tím pádem i to, zda zadání nevybočuje z mezí zákona,“ řekl rozhlasu člen komise Marek Benda (ODS).

Bezpečnostní experti ale považují prezidentovo zadání za rizikové pro další činnost kontrarozvědky. „Pokud by to vedení BIS učinilo, tak se zcela vyloučí z mezinárodně spolupracující bezpečnostní komunity a tajná služba bude na léta vyřazena z činnosti,“ uvedl bývalý ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Petr Zeman.

Pro BIS by ale nastal problém i v případě, že by prezidentovy úkoly nesplnila. Miloš Zeman, který si dlouhodobě stěžuje, že od BIS nedostává informace, o kterých se domnívá, že by je dostávat měl, má spadeno na Michala Koudelku. Opakovaně odmítl návrhy vlády na jeho povýšení do generálské hodnosti; letos v říjnu avizoval, že jeho kancelář připravila materiál o Koudelkovi, později řekl, že jej předal premiéru Andreji Babišovi (ANO).

Z dokumentu podle Zemana vyplývá, že Koudelka není dobrý manažer. Nynějšímu šéfovi BIS v příštím roce skončí mandát, hlava státu se netají tím, že by chtěl, aby vláda místo něj vybrala někoho jiného.