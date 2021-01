Očkování proti covidu nabírá tempo, samosprávy spoléhají na organizaci po vlastní ose

Česká republika zatím dostala necelých 170 tisíc vakcín. Do neděle bylo naočkováno přes 108 tisíc lidí. V týdnu mělo přijít dalších 93 600 vakcín Pfizer-BioNTech. Společnost už oznámila dočasné snížení dodávek do Evropské unie kvůli belgické továrně. Podle premiéra Babiše by mělo Česko dostat maximálně o 20 procent látky míň, než objednalo. Výpadek by firma měla vyrovnat v únoru.

Objevují se ale i nejasnosti ohledně nakládání s vakcínami. Kvůli informacím o očkování příbuzných zaměstnanců rezignoval šéf Státního zdravotního ústavu. Vakcínu podle serveru Seznam zprávy dostala i náměstkyně ministra, s tou chce šéf rezortu jednat v úterý. „Budu postupovat podobně, jako v případě Státního zdravotního ústavu, kdyby se to prokázalo,“ oznámil Blatný.

Ve funkci končí i ředitel nemocnice v Českém Krumlově, který zbylé vakcíny nabízel lidem mimo prioritní skupiny. Reakce vyvolalo i očkování manželky radního královéhradeckého kraje Zdeňka Finka. Tamní opozice navrhne jeho odvolání.