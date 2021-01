Obžalovaní z vážných trestných činů se mohou dohodnout na trestu, cílem je urychlit řízení

V tomto případu tak hrozí zvýšení trestu a proces nekončí. V případě schválení dohody o vině a trestu se naopak obě strany vzdávají práva odvolání. První známý případ vraždy vyřešené tímto způsobem soud uzavřel dva měsíce po změně zákona.

Jednaosmdesátiletý senior se v něm přiznal k vraždě manželky už v dubnu, hned po spáchání činu. Soud ale jednal až v prosinci. A tak už mohl obžalovaný využít nová pravidla a místo trestu v rozmezí od 15 do 20 let soud schválil dohodu na osmiletém vězení. „Muž spáchal čin ve stavu snížené příčetnosti, jedním z důvodů je jeho pokročilá demence,“ uvedl státní zástupce Vít Legerský.

Avízo o navrhovaném trestu

Obžalovaní také dostávají na začátku procesu informaci, jaký trest jim státní zástupce předběžně navrhuje. Podle toho můžou zvážit, jestli by pro ně byla dohoda výhodná.

„Skutečně to někdy vypadá tak, že tedy poté, co se strany dostaví, tak si vezmou přestávku a potom to tedy skončí rozsudkem, který schválí tuto dohodu,“ přibližuje místopředseda České advokátní komory Tomáš Sokol.

„Mohly by do budoucna odpadnout situace, kdy všichni sledujeme, že velmi závažné a komplikované trestní kauzy soudy řeší v řádu mnoha let, čímž se tak trochu vytrácí účel trestu,“ vysvětluje jednu z hlavních rolí nové právní úpravy mluvčí Unie státních zástupců Ondřej Šťastný.