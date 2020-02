Dohod o vině a trestu je stále víc. Pořád ale jen ve čtyřech procentech případů

Počet navržených dohod o vině a trestu stoupá jen pomalu. A to přesto, že Nejvyšší státní zastupitelství i vrcholní soudci předloni přesvědčovali své kolegy po celé republice, aby alternativní řešení používali častěji. „Je to určitá ustálená praxe soudního rozhodování, kterou je třeba prolomit,“ říká mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Na požadavky špiček justice zareagovali poslanci napříč stranami. Ve sněmovně teď prosazují rozšíření možnosti dohody pro všechny obviněné.

„Nižší trest je jakoby vykoupený tím, že on přizná něco, co by třeba nikdy nebylo dostatečně objasněno,“ vysvětluje předkladatelka zákona a poslankyně Helena Válková (ANO). „Rozhodně se jim nedává žádná silná zbraň do ruky, naopak se jim dává možnost, jak to řízení urychlit,“ doplňuje ji kolega spolupředkladatel Dominik Feri (TOP 09).

Poslanci taky navrhují, aby bylo možné dohodu uzavřít i poté, co se kauza dostane k soudu. A aby státní zástupci už do obžaloby napsali návrh trestu. Od něj by se pak mohla odvíjet případná jednání o dohodě.