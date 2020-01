Rodiče Kuciaka i Kušnírové od počátku podezírali z vraždy podnikatele Kočnera, řekli u soudu

Rodiče: Hned nás napadlo, že vražda souvisí s Jánovou prací

Kušnírová se dostala do krátké slovní potyčky s jednou z obžalovaných Alenou Zsuzsovou poté, co se jí Zsuzsová ptala na presumpci neviny. „Pokud by se to (vražda) nestalo, obě bychom byly doma, vy u své dcery, já u své,“ řekla Kušnírová.

„Matka Martiny Kušnírové i (otec novináře) Josef Kuciak řekli, že hned první, co je napadlo, bylo, že vražda souvisí s prací investigativního reportéra, a první jméno, které jim přišlo na mysl, bylo jméno Marian Kočner,“ přiblížil zpravodaj ČT na Slovensku Petr Obrovský.

„Údajně proto, že Ján Kuciak rodičům a dalším příbuzným na podzim 2017, tedy pár měsíců před vraždou, na rodinné oslavě pustil nahrávku telefonického rozhovoru s Marianem Kočnerem, ve kterém mu tento kontroverzní podnikatel vyhrožoval tím, že na něj bude hledat kompromitující materiály, a to nejenom na něj, ale i na jeho blízké,“ dodal zpravodaj ČT.

Tuto nahrávku pak loni zveřejnil portál Aktuality.sk, pro který investigativní novinář psal. Kuciak se kromě jiného věnoval Kočnerovým kontroverzním podnikatelským aktivitám.

„Nebylo to dlouho poté, co Kočner synovi vyhrožoval. První, co nás proto napadlo, bylo, že je za tím (vraždou) pan Kočner,“ vypověděl Kuciakův otec, jak reagoval na oznámení policie, že jeho syn byl zavražděn.