ŽIVĚ: Poslanci interpelují ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha

Poslanci mají ve čtvrtek na programu mimo jiné i ústní interpelace členů vlády, na dotazy jim už dopoledne odpovídala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Odpoledne následovala interpelace premiéra a interpelace ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), poslanci se ho dotazovali například na úložiště jaderného odpadu.

Dolní komora také interpelovala ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO). Ten ve sněmovně označil za současnou prioritu svého resortu přípravu nemocnic. „Není to tak, že v jeden čas bude nakaženo tolik lidí,“ reagoval na predikci, podle které by při pozitivním scénáři hrozila v Česku nákaza 3,6 milionů lidí. „Pacienti jsou přijímáni a propouštěni, jde o kumulativní nárůst,“ uklidňoval v souvislosti s kapacitou zdravotnických zařízení. „Spíš bych se teď aktuálně soustředil na vývoj do konce září,“ uvedl.

V souvislosti s velkým nárůstem nových případů nakažených koronavirem poslancům na dotazy odpovídal i předseda vlády. Například poslanec Jakub Michálek (Piráti) ho kritizoval za absenci krizového štábu, nebo za malé testovací a trasovací kapacity. „Udělalo se tady strašně moc věcí, vytvořily se nové systémy. Teď už budou laboratoře rozesílat SMS s pozitivním, nebo negativním výsledkem. Připravuje se sebereportování, navýšili jsme odběrná místa,“ reagoval Babiš.

Babiš označil za chybu, že se přes léto nesešla Ústřední epidemiologická komise. Na dotaz poslanců proč sněmovnu předem neiformoval o chystaných opatřeních v souvislosti s koronavirem, šéf kabinetu odpověděl, že o nich nevěděl. Současně také obvinil opozici, že zneužívá koronavirus v kampani před krajskými volbami.

Poslanci premiéra kritizovali také například za nedostatečnou strategickou komunikaci vlády při boji s koronavirem. „V tuto chvíli čelíme hybridní hrozbě v podobě masivního šíření dezinformace o covidu. Na jedné straně se šíří informace, že je to jenom chřipka, na druhé straně se šíří dezinformace, ve kterých se zveličuje problém covidu,“ uvedla například poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová.

Schodek rozpočtu se prohloubil na 254 miliard

„Máme schválený obrovský deficit, který podle mého názoru nevyčerpáme. Já nejsem schopen říct nějaký odhad, protože my dneska nevíme, jak přesně to dopadne,“ řekl Babiš ve sněmovně. Deficitní bude i rozpočet na příští rok, uvedl také a poznamenal, že letošní a příští rok jsou zcela mimo normál, poznamenal.

Státní rozpočet podle premiéra k 16. září vykazoval schodek 254 miliard korun. Proti konci srpna se schodek prohloubil zhruba o 24 miliard. Pro celý letošní rok je schválený schodek 500 miliard korun, zatímco původně ho sněmovna schválila jen ve výši 40 miliard. Dopady epidemie koronaviru si však vyžádaly navýšení schodku nejprve na 200 miliard, poté na 300 a nakonec na 500 miliard korun.

Tématem interpelací premiéra byla například i ochrana lidských práv v souvislosti se současnou situací v Bělorusku, na premiéra se s tím obrátil poslanec Jan Lipavský (Piráti). Mluvilo se například i o chybějící důchodové reformě.

Zahrádkářským zákonem k soběstačnosti

Čtvrteční interpelace se zabývaly i zahrádkářským zákonem, schválení legislativy by bylo podle Babiše krokem k soběstačnosti Česka v pěstování ovoce a zeleniny. Premiér tak odpověděl na dotaz Moniky Jarošové (SPD), která se na něj obrátila kvůli růstu cen potravin v obchodech.

Premiér Babiš přičítá ztrátu soběstačnosti například tomu, že stát v minulosti dovolil kupovat cizincům půdu. Ceny podle premiéra stoupají například kvůli tomu, že ovoce a zelenina se pěstují hlavně v zemích nejvíce postižených epidemií covid-19, jako jsou Itálie a Španělsko. Dovoz z těchto zemí pak nestačí krýt poptávku, což je zřejmě podle jeho názoru jedním z důvodů zdražení.

Návrh zahrádkářského zákona má za cíl především upravit postavení a veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v českém právním řádu. Vláda jako celek k němu zaujala neutrální postoj, i když měla výhrady. Poslanci ho v prvním čtení projednali na konci ledna, nyní ho čeká čtení druhé.

Další kompenzační bonus umělcům sněmovna odmítla

Opoziční TOP 09 navrhovala, aby osoby samostatně výdělečně činné, které působí v kultuře, dostaly zvláštní příspěvek 500 korun denně i za celý červen a následně také za červenec a srpen. To ale poslanci odmítli.

TOP 09 argumentovala tím, že se přes léto nekonalo mnoho kulturních akcí. Podle Miroslava Kalouska, který návrh na prodloužení období vyplácení kompenzačního bonusu představil, tím došlo k tomu, že umělci jsou nyní bez peněz a jsou nuceni hledat si práci v jiných oborech. Kalousek varoval, že jejich přesun bude mít negativní dopady na podobu a kvalitu české umělecké scény.

Stát vyplácel takzvaný kompenzační bonus za období od 12. března do 8. června. Vláda ale může toto období prodloužit v případě trvajících omezení do konce srpna.

Se svými vlastními požadavky na podporu kultury přišla také SPD. Navrhla například, aby se na prodané vstupenky na kulturní akce na rok 2021 vztahovala vládní záruka –⁠ pro případ, že by byly zrušeny.

Spory kolem podpůrného programu

Právě kultuře má pomoci jeden ze státních programů COVID, v němž je celkem 900 milionů korun. Dosavadní žádosti o podporu jsou zhruba za 86 milionů korun. Jejich příjem byl nyní prodloužen do konce září, měl by se rozšířit okruh možných žadatelů.

„Víme, že nám tam docela slušné prostředky zůstanou,“ vyjádřil se ve sněmovně k programu Covid –⁠ kultura ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). „S ministerstvem financí se v této chvíli snažíme dohodnout podmínky, za kterých by z těch stovek milionů, které tam podle mě budou, mohly čerpat firmy, tedy hudební kluby a ti, kteří se do programu nedostali,“ vysvětlil šéf resortu.

V současnosti má program organizátorům kulturních akcí nahradit výdaje, které jim vznikly kvůli zrušeným nebo odloženým projektům. Opoziční Piráti nicméně tvrdí, že většina pořadatelů kulturních akcí neplatí dodavatelům předem. Proto podle Pirátů nemají zmařené náklady, ale spíše příjmy, na což v pořadu Reportéři ČT před nedávnem upozorňovali i samotní hudebníci.