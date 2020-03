V Česku zemřeli další dva lidé nakažení koronavirem. Počet nových případů se v sobotu oproti pátku snížil

Zatím druhý nejvyšší denní přírůstek počtu nakažených zaznamenalo ministerstvo ve středu, bylo to 291 případů. V posledních dnech ale roste také počet testů na koronavirus. Za pátek jich zdravotníci provedli 5247, tedy asi o 800 více než o den dříve. Údaje o počtech testů za sobotu ministerstvo zatím nezveřejnilo. Celkem už ale bylo provedeno v Česku přes 36 300 testů na koronavirus.

Nemoc COVID-19 už byla potvrzena minimálně v sedmi domovech pro seniory. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v sobotu uvedl, že pro nakažené seniory z domovů seniorů vyčlení stát 329 lůžek. K dispozici budou v nemocnicích Na Bulovce, Na Františku, v lázních Toušeň a Těchoníně.

Vláda chce delší nouzový stav

Nouzový stav bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) potřeba prodloužit – a to o dalších třicet dnů, uvedl pro Českou televizi. Opatření zatím platí do 11. dubna. Předseda vlády také apeloval na lidi, aby dodržovali všechna omezení, jako je třeba povinné nošení roušek.

Dále pro ČT uvedl, že zájem vlády je co nejdříve se vrátit do normálního stavu. „Kdy to bude, ale teď říct nemůžu,“ dodal. Opozice se nechala slyšet, že chce znát důvody prodloužení. S ním musí souhlasit poslanci.