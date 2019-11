K debatě o daňovém balíčku měla opozice dost času, věří Faltýnek. Ústavního soudu se neobává

Přinese daňový balíček dost peněz? Nespočítali jste to, viní opozice vládu Opoziční politici mají k daňovému balíčku výhrady z několika důvodů. Nejhlasitěji poukazují na plánované zdanění technických rezerv pojišťoven, ale také se pozastavují nad tím, že koalice původně slibovala, že daně vůbec nebude zvyšovat. Podle Jana Bartoška se může stát i to, že příjmy, které vláda od balíčku očekává, stát vůbec nezíská. Upozornil, že neproběhl řádný proces RIA – tedy hodnocení dopadů regulace. „Nemáte spočítáno, co to udělá s alkoholem, zda to nepovede k rozvoji černých palíren a kauzy Drak, kterou jsme tady měli. Nemáte spočítáno, jestli daně nepřivedou to, že se sem bude pašovat více černého tabáku, zda to nepovede k rozvoji černého on-linu. Jen jste se koukli z okna a řekli si ‚kde jsou nějaké prachy, které bychom si mohli sebrat?‘,“ podotkl. Podpořil ho i šéf pirátských poslanců, podle kterého se vláda obecně dopady svých daňových zákonů příliš nezabývá. Předchozí koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL podle něj měla od komise pro RIA asi 50 souhlasných stanovisek ročně, nynější kabinet je na tom mnohem hůře. „Toto volební období za vlády Andreje Babiše počet zákonů, které mají doporučení z komise pro RIA, klesl na deset. To znamená, pouze deset zákonů ročně má kvalitně zpracovanou analýzu dopadů regulace,“ vyčíslil Michálek.

Jaroslav Faltýnek dal ovšem najevo, že konečná podoba – a tedy i dopady – balíčku se může od vládního návrhu výrazně lišit. ANO, jehož klub je ve sněmovně nejsilnější, by podle něj mohlo podpořit některé opoziční pozměňovací návrhy. Zmínil se o úlevách pro malé pivovary, které navrhují Piráti, v úvahu by mohla připadat třeba i varianta, že by se změny netýkaly plynových kotelen, i když o ní ještě nemá Faltýnek zcela jasno. Daně ve stínu učitelů. Platy valorizujme, navrhnou Piráti Vláda v současnosti nemá problém jen s daňovým balíčkem. Na den, kdy jej chce koalice prosadit ve sněmovně – tedy na středu – totiž vyhlásili stávku učitelské odbory. S ministrem školství se přou o způsob zvýšení platů a vládu viní, že nedodržuje sliby.

Jaroslav Faltýnek je přesvědčen, že stávka není na místě. Připomněl, že vláda – bez ohledu na spor o konkrétní rozdělení budoucího navýšení – učitelům výrazně přidává, podle šéfa poslanců ANO se ostatně mnoho kantorů ke stávce neplánuje přidat. Ke stávce jako takové jsou skeptičtí i někteří opoziční politici. „Mluvil jsem s řadou učitelů i ředitelů v rámci jižních Čech. Musím říct, že velké množství z nich nevidí ke stávce důvod. Abych vládě nekřivdil, platy ve školství rostou, to je třeba říct,“ poznamenal Jan Bartošek.

Šéf lidoveckých poslanců ale zároveň chápe důvody, které odboráře k vyhlášení stávky vedly. Ostatně sám premiér Andrej Babiš (ANO) na počátku říkal, že na rok 2020 chce vláda učitelské platy „navýšit o patnáct procent s tím, že tarif by měla být půlka a půlka by měla být pohyblivá složka“. V současnosti se počítá s růstem o osm procent v tarifech a o dvě procenta v odměnách. Podle Faltýnka je ale „zásadní programové prohlášení vlády“, které především slíbilo, že do roku 2021 budou učitelé brát 45 tisíc. Jakub Michálek naproti tomu považuje takové debaty za nesmyslné. Piráti podle něj připravují návrh, který by postupný růst učitelských platů zautomatizoval. „Stejně jako máme například valorizaci u důchodů, tak podobným způsobem by mělo být zaručeno i to, že se učitelé nebudou muset každý rok hádat o to, aby vzrostly jejich platy. Stejně jako důchody je toto dlouhodobý systém,“ uvedl.