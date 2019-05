Rodičovská na programu vlády. Maláčová přichází s kompromisem, potřebuje osm miliard

přehrát video Události ČT: Ministerstvo práce připravilo tři varianty zvýšení rodičovské

S navýšením rodičovské na 300 tisíc korun od příštího roku počítá hnutí ANO i ČSSD. Na tom, kdo všechno si polepší, ale koaliční partneři zatím shodu nenašli. „V rámci koalice to řešíme dva až tři měsíce, nyní ministryně Maláčová předkládá další variantu, rozpočtově s dopady kolem osmi miliard korun, což není málo,“ uvedl místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Ministryně práce a sociálních věcí naposledy představila variantu, podle které se navýšení příspěvku bude týkat rodin s nově narozenými dětmi i těch s nejmladším potomkem do čtyř let, kterým dávka už poběží. Z přidávaných 80 tisíc korun by měly dostat odstupňovaně část podle věku dítěte a výše čerpání rodičovské. „Návrh je, že nárok na navýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc budou mít všichni rodiče, kteří mají děti do čtyř let a kteří nevyčerpali k 1. lednu 2020 rodičovský příspěvek,“ uvedl v Událostech ČT premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Návrh je hotový od loňského září. Letos v březnu hnutí ANO a ČSSD ohlásily, že 80 tisíc korun navíc dostanou jen rodiče dětí narozených od ledna příštího roku. Tuto variantu Maláčová označila za „úspornou, ale ne spravedlivou“. Nejlogičtější by podle ní bylo přidat všem rodičům s nejmladším dítětem do čtyř let.

Vláda se neshodne ani na tom, kde na zvýšení vzít Maláčová už dříve řekla, že na rodičovskou pro všechny děti chybí 8 z 11 miliard. Dodala, že její resort takovou částku ve svém rozpočtu najít nedokáže a musí ji hledat i jiná ministerstva. Sociální demokraté vidí možnost ve zdanění bankovního sektoru. „Musíme se dohodnout o rozpočtu jako celku, nemůžeme se pořád překvapovat. Musíme si říct, co je priorita a co zaplatíme. Rozpočet není nafukovací,“ řekla minulý týden ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Opozice obecně plán vlády přilepšit rodičům s malými dětmi vítá, ani ona se ale na formě shodnout nedokáže. „Jsme i pro debatu odstupňování, ale musí dostat všichni. Není možné, když se někdo narodí 31. 12., aby nárok neměl, a když se narodí 1. ledna, tak ano,“ říká předseda ODS Petr Fiala. „Podpoříme navýšení v plné variantě. Pro všechny děti a rodiče, kteří jsou už na rodičovské dovolené. Je nesmysl, aby měl zvýšený příspěvek jen někdo,“ uvedl předseda poslaneckého klubu hnutí SPD Radim Fiala. „Od začátku říkáme, že má jít o zvýšení všem těm, kteří v tu dobu budou příspěvek čerpat. Samozřejmě to musí být odstupňované,“ dodává místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

O výši rodičovské by měla vláda rozhodnout před sestavením prvního návrhu rozpočtu Premiér už dříve řekl, že za nejvhodnější považuje zvýšení dávky všem, kteří ji budou zrovna dostávat. Zvýšení rodičovské z nynějších 220 tisíc na 300 tisíc korun slíbila Babišova vláda v programovém prohlášení. Podle původního záměru koaličních stran se měla dávka zvednout letos od pololetí o 40 tisíc korun a o zbytek pak do konce volebního období.

Fakta Jak je to s rodičovským příspěvkem Rodičovský příspěvek teď pobírá celkem 277 a půl tisíce lidí. Nejčastěji si zvolili měsíční částku mezi šesti a zhruba sedmi a půl tisíci.

Nejoblíbenější je tak varianta zůstat s dítětem na rodičovské do jeho tří let. Přibývá ovšem těch matek a otců, kteří si dávku rozložili na delší dobu, a tedy menší částky – to může souviset s tím, že počítají s růstem příspěvku po Novém roce.

Rodiče dvojčat a vícerčat mají nárok na vyšší dávku. Celkem od státu dostanou 330 tisíc korun.

Nejvyšší možná měsíční dávka je 40 tisíc – na takovou rychlost čerpání ale dosáhnou jen lidé s vysoce nadprůměrnými příjmy.

