Ve sporu o platy učitelů má každý jiná čísla. Vysvětlujeme jim, že jejich jsou špatná, tvrdí ministr

Že slib „nebyl zcela dodržen“ připustil i přeseda Unie školských asociací Jiří Zajíček, který ve školské tripartitě zastupuje zaměstnavatele. Konkrétně podle něj vláda neučinila to, co slíbila na jednání s odbory minulý pátek.

Jádro sporu spočívá v tom, jak velký bude růst tarifní části platů a kolik z navýšení půjde na odměny. Podle ministra Plagy se zmiňovaný slib týkal tarifního růstu o sedm až osm procent, přičemž se stále hovoří o celkové fixní částce. „Není to o tom, jestli učitelé dostanou osm nebo deset procent, ale je to o tom, jestli dostanou osm procent do tarifu a zbytek ředitel na příplatky odměny, anebo deset do tarifu a zbytek na příplatky a odměny,“ podotkl.

Dobšík však zdůraznil, že růst tarifů o sedm až osm procent odbory od počátku odmítaly a zároveň celou dobu chtějí, aby tři čtvrtiny z navýšení šly do tarifů. „My jsme ustoupili z navýšení, které nám bylo slibováno – z patnácti procent na deset. Pak nám nabídl pan ministr ve finále osm procent jako zaručených. Takže se nezlobte na učitele – to není jenom můj názor, že se má stávkovat,“ podotkl.

Odbory a ministr školství se neshodují v tom, z jaké částky se oněch tarifních 75 procent vlastně počítá. Podle Roberta Plagy je chyba na straně odborů a jejich předáka. „Pan Dobšík počítá se špatnými čísly a ministerští úředníci se mu třikrát snažili vysvětlit, že se mýlí v nápočtu a nezbývá tam tolik peněz, kolik si myslí,“ podotkl.

Dobšík tvrdí opak. „Ať pan ministr řekne, že osm procent se rovná 75 procent, ale to si myslím, že není schopen potvrdit,“ konstatoval.