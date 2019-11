Školská stávka bude ve středu, pohrozila šéfka olomouckých odborářů

Dobšík uvedl, že vedení školských odborů zatím jen rozeslalo do krajů dopis s tím, aby se zástupci odborů z regionů vyjádřili k možnosti stávky ve středu šestého listopadu. O ní se pak rozhodne podle jejich odezvy, uvedl.

„Pokud nedojde k nějakému mimořádnému zvratu ve vyjednávání, a další vyjednávání už plánována nejsou, tak dojde k vyhlášení stávky v pondělí. Pan předseda Dobšík ji vyhlásí do médií a plánuje se na středu,“ řekla v pátek Hrdličková. Podotkla, že školy potřebují určitý čas, aby se na stávku připravily a instruovaly žáky.

„Vedení svazu na základě těchto skutečností rozhodlo o termínu vyhlášení stávky na středu šestého listopadu. V tento den by měly být školy a školská zařízení uzavřeny,“ stojí v dopise, který má k dispozici Česká tisková kancelář.

V dopise, který odboráři poslali zaměstnancům škol, je termín stávky zřetelně stanoven právě na příští středu. Poukazují na to, že jednání o navýšení platů pro pedagogické pracovníky v roce 2020 nenaplňují jejich požadavek.

„Vzhledem k tomu, že ta stávka ještě nebyla ani vyhlášena, nemám relevantní informace. Na školách, které se zatím ozvaly, jsou samozřejmě nerozhodnutí učitelé, ale jsou tam také skupinky radikálních, kteří jsou rozhodnuti stávkovat ve škole i částečně, i za cenu toho, že jejich někteří kolegové zůstanou pracovat a oni budou stávkovat. Takže nemůžeme říci, že by to bylo plošné zavírání škol,“ uvedla Hrdličková.

Za hlavní důvod stávky označila postoj ministra školství. „Tentokrát to není o množství peněz. Jde o postoj pana ministra a způsob jeho jednání se sociálními partnery. Není možné postupovat tak, jak to vidíme, že na něčem se dohodne a druhý den je vše jinak. Jde o jeho postoj ke způsobu, jakým chce rozdělit nenárokové a nárokové složky do tarifů,“ dodala Hrdličková.