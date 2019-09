Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. S ministrem se nedohodly na růstu platů

„Je to politický signál, že dochází k nedohodě. Chceme nalézt řešení. Je to záležitost vlády. Uvidíme, jestli se jednání posunou ke zdárnému cíli,“ uvedl František Dobšík. Ujistil, že jsou odboráři připraveni „přerušit práci“ ve školách.

Platy zvyšuje vláda svým nařízením. Návrh předpisu by měla v brzké době projednávat. Vláda slíbila, že by pedagogové na konci volebního období měli pobírat 150 procent svého výdělku z roku 2017. Průměrný učitelský plat by tak měl činit asi 45 tisíc korun. Podle místopředsedkyně odborů Markéty Seidlové vláda sice tento slib naplňuje, ale z pohledu odborů to přesto nestačí.

„První věta začíná tím, že školství je prioritou této vlády. Jestliže je ta priorita taková, že průměrný plat učitele dosahuje maximálně 110 procent průměrného platu v ČR, tak musíme jasně říci, že to žádná priorita v podstatě není,“ vysvětlila.