Místo katedry za volant autobusu. Začínající učitele nejvíc deptá prostředí, kam nastoupili, mnozí odcházejí

A není sám. Podle Masarykovy univerzity skončí až 50 procent studentů už při studiu, 35 % změní obor hned po absolvování fakulty a třetina mladých učitelů odchází poté, co na základní školu už nastoupí.

Vladěna Kunčarová a Vladimír Pospíchal jsou oba magistři a vystudovaní učitelé. Zatímco ale Vladěna řídí skupinu žáků a hodiny matematiky, Vladimír řídí autobus městské hromadné dopravy. Učil jeden rok a přestalo ho to bavit, nenaplňovalo ho to.

Do školství nastupuje v průměru asi polovina absolventů pedagogických fakult. Nový výzkum naznačuje, že na začátku profesní dráhy mají silnou motivaci. Snadno o ni ale mohou přijít, pokud přijdou do konzervativní školy, kde neuplatní svou energii, a pokud narazí na apatické kolegy.

Jen asi desetina respondentů výzkumu souhlasila s tím, že na jejich škole existuje funkční systém uvádění do praxe, řekla spoluautorka výzkumu Světlana Hanušová.

Podle odborníků z Pedagogické fakulty chybí v Česku celistvý systém uvádění učitelů do praxe. Doporučují nastavit podmínky jejich podpory a profesního rozvoje. Nyní záleží hlavně na vedení konkrétních škol, mezi kterými jsou rozdíly.

Jak uvádět učitele do praxe

Ty, co zůstali a ty, co odešli, přitom nedělí názor na mzdové podmínky. Obě skupiny je hodnotily jako špatné. Rozhodlo prostředí školy, do které nastoupili.