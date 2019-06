Nepedagog pedagogem. Ministerstvo navrhuje, aby na základních školách mohl učit kdokoli s titulem

Učitelé na základních školách možná nebudou muset být absolventy pedagogických fakult. Stačil by jim diplom z jakékoli vysoké školy. Umožnit to má novela, kterou se bude zabývat Poslanecká sněmovna. Jde o jeden z kroků, který má přispět k řešení nedostatku učitelů. Těch může do pěti let scházet až jedenáct tisíc. Pokud projde schvalovacím procesem, mohla by novela začít platit od září 2020.