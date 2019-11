ŽIVĚ: Poslance čekají dvě mimořádné schůze v jeden den. O rodičovské a daních

Nejprve mají poslanci na programu schvalování vyššího rodičovského příspěvku. V úvodu jednání sněmovna program schůze ke zvýšení rodičovské schválila. Její konání podpořili i poslanci vládních ANO a ČSSD a také KSČM, která menšinový kabinet v dolní komoře toleruje.

Mimořádnou schůzi vyvolala opoziční ODS. Opozice prosazuje například rozšíření okruhu rodin, které by na něj měly nárok.

Pokud se zvýšení příspěvku od 1. ledna z 220 tisíc na 300 tisíc korun bude týkat pouze těch, kteří mají dítě do čtyř let a dosud příspěvek nevyčerpali, bude to podle ODS nefér a na hraně ústavy. Opoziční občanští demokraté a také SPD na schůzi usilují o rozšíření okruhu rodin, kterým má být vyšší příspěvek přiznán, na všechny s dětmi do čtyř let.