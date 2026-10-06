Volby v Québecu vyhráli separatisté. Chtějí referendum o nezávislosti na Kanadě


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Separatistická Québecká strana (PQ) vyhrála pondělní volby v kanadské frankofonní provincii Québec, nezískala však dost křesel, aby mohla vládnout sama. Informuje o tom agentura AP, podle níž se strana po více než deseti letech vrací k moci se slibem, že uspořádá další referendum o nezávislosti na Kanadě. Kanadská televize CBC v této souvislosti mluví o velké zkoušce pro premiéra Marka Carneyho.

PQ by mohla získat téměř šedesát křesel, takže by jí chybělo jen několik k většině ve 127členném zákonodárném sboru. Pro případné fungování menšinové vlády bude odkázána na podporu části opozičních poslanců.

Druzí v pondělních volbách skončili liberálové, kteří podle televize CBC budou mít čtyřicet mandátů. Dosud vládnoucí Koalice pro budoucnost Quebéku (CAQ) podle odhadů nezíská ani jedno křeslo a o mandát přijde i její předsedkyně, premiérka Christine Fréchetteová. Před volbami měla CAQ 79 křesel.

Referendum, ale až nebude Trump prezidentem

Šéf vítězné PQ Paul St-Pierre Plamondon v projevu k příznivcům znovu mluvil o nezávislosti provincie. „Nadále o té zemi sním a představuji si ji,“ řekl. „Ten sen se jednoho dne splní,“ podotkl také. Už dříve ale ujistil, že s dalším referendem o nezávislosti počká, až nebude v úřadu americký prezident Donald Trump.

Trump po svém znovuzvolení v roce 2024 opakovaně označoval Kanadu za 51. stát USA a vyzýval k jejímu připojení, což drtivá většina Kanaďanů nesla nelibě.

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I tak podle CBC bude nyní v praxi prověřena schopnost premiéra Carneyho provést zemi krizí a zároveň přesvědčit Québec, že je ceněnou součástí federace, aniž by přitom dodal další munici separatistickému hnutí.

Většinově frankofonní provincie už o nezávislosti hlasovala v referendech v letech 1980 a 1995. V obou případech voliči odtržení odmítli, ve druhém hlasování těsným poměrem 50,58 ku 49,42 procenta.

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