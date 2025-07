Více než sto charit vyzvalo vlády k tlaku na konec blokády Pásma Gazy

Výzvu kromě mezinárodních organizací Lékaři bez hranic či Save the Children nebo konfederace katolických charit Caritas Internationalis podepsala také česká organizace Člověk v tísni .

Organizace vyzývají k otevření všech hraničních přechodů do Pásma Gazy a obnovení plného přísunu jídla, čisté vody, zdravotnického materiálu, paliva a materiálu potřebného pro stavbu přístřešků pro vysídlené obyvatelstvo, a to prostřednictvím systému založeného na humanitárních principech pod vedením OSN. Dále vyzývají ke konci izraelské blokády pásma, požadavku na okamžité příměří v pásmu a odmítnutí militarizovaného systému distribuce pomoci.

Ministerstvo v prohlášení dále tvrdí, že do pásma se již dostalo čtyři a půl tisíce kamionů, které přivezly mimo jiné mouku do pekáren a „2500 tun dětské výživy a speciální vysoce kalorické stravy pro děti“. „Uvnitř Gazy je více než 700 humanitárních nákladních vozů, které čekají na převzetí OSN. Toto úzké hrdlo je hlavní překážkou k udržení stálého toku humanitární pomoci do Pásma Gazy,“ tvrdí izraelské ministerstvo.

Podle mluvčího vlády Davida Mencera je v Gaze „hlad jen tam, kde je zorganizovaný Hamásem“. Přesto ve středečním prohlášení francouzské ministerstvo zahraničí sdělilo, že zintenzivnění izraelských vojenských operací v Pásmu Gazy z tohoto týdne zhoršuje humanitární situaci, která se vyznačuje podvýživou a rizikem hladomoru, přičemž podle ministerstva je taková situace důsledkem blokády uvalené Izraelem.

V pondělí Británie a další západní země vydaly společné prohlášení, v němž vyzvaly k okamžitému zastavení války v Pásmu Gazy a kritizovaly současný způsob distribuce humanitární pomoci, který je podle nich „nebezpečný, podněcuje nestabilitu a zbavuje obyvatele Pásma Gazy lidské důstojnosti“. Výzvu podepsalo devětadvacet zemí, Česko mezi nimi není. Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) nicméně uvedl, že humanitární situace v pásmu je kritická, proto například EU naléhá na Izrael, aby rozšířil počet přechodů pro humanitární pomoc.