V letadle se rozbilo okénko, cestující v něm uvázl hlavou


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Jednoho zraněného si v pátek vyžádala nehoda letounu provozovaného společností Ryanair, jemuž se po startu z řecké Soluně rozbilo okénko. Cestujícího, který seděl nejblíž, vtáhl tlak do okénka, v němž mu uvázla hlava. Letadlo poté muselo kroužit nad letištěm v Soluni, dokud nespálilo palivo, a bezpečně přistálo. Zraněný cestující byl převezen do nemocnice, informoval server The Aviation Herald. Agentura DPA uvedla, že aerolinky jí incident potvrdily.

Podle serveru The Aviation Herald se nehoda stala letounu Malta Air Boeing 737-800, který měl ze Soluně letět do německého Memmingenu. Letoun zhruba tři hodiny po přistání nadále zůstává na letišti v Soluni.

Ryanair sdělil DPA, že krátce po startu se uvolnilo okénko u jednoho z cestujících. DPA uvedla, že cestujícího, kterého tlak vtáhl do uvolněného okna, pomáhali držet ostatní cestující. Letoun se kvůli situaci vrátil do Soluně.

Zatím není známo, jak vážná jsou zranění cestujícího, kterého posádka vytáhla z rozbitého okénka a na zbytek letu i s ostatními pasažéry ze stejné řady sedadel přemístila do jiné části letounu. DPA uvedla, že zraněný muž, který pochází ze Srbska, odjel do nemocnice sanitním vozem. Ryanair podle DPA uvedl, že tento cestující si lékařské ošetření vyžádal.

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