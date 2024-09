V Izraeli začala první generální stávka

Statisíce Izraelců vyšly do ulic. Požadují, aby tamní vláda okamžitě uzavřela dohodu, která povede k propuštění rukojmích zadržovaných teroristickým hnutím Hamás. Protestující zablokovali třeba dálnice nebo příjezdové cesty do Jeruzaléma. Policie nejméně dvacet lidí zatkla, proti demonstrantům nasadila i vodní děla. Od pondělního rána platí v Izraeli generální stávka.

Největší izraelský odborový svaz svolal na pondělí první generální stávku od začátku války mezi Izraelem a Hamásem. Připojí se k ní také izraelské obchodní fórum, které sdružuje většinu zaměstnanců v soukromém sektoru.

Ben Gurionovo mezinárodní letiště u Tel Avivu se připojí na dvě hodiny. Přílety to neovlivní, napsal server The Times of Israel.

První generální stávku od začátku války v Pásmu Gazy, kterou spustil teroristický útok Hamásu na Izrael 7. října, svolaly odbory, aby podpořily rodiny rukojmích. Ty už řadu měsíců viní izraelskou vládu, že nedělá dost pro záchranu jejich blízkých ze zajetí. Odbory stávku svolaly poté, co izraelská armáda o víkendu našla v Pásmu Gazy těla šesti rukojmích, podle médií zastřelených zřejmě krátce před jejich nalezením.