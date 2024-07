Nacionalisté hrozí Netanjahuovi odchodem z vlády, podporu by mohl najít v opozici

Opozice slibuje podporu dohodě o rukojmích

Přesto má premiér alternativu. Opozice, nikoli poprvé, nabízí, že jej v čele vlády podrží i v případě, že konzervativní strany své hrozby uskuteční.

„Na stole je dohoda o rukojmích. Není pravda, že Netanjahu si musí vybrat mezi dohodou o rukojmích a pokračováním svého působení ve funkci premiéra. Slíbil jsem mu záchrannou síť a tento slib dodržím,“ uvedl lídr středové platformy Ješ atid a bývalý premiér Ja'ir Lapid.

„Říkám Netanjahuovi velmi jednoduše: Pokud potřebujete pomoc, abyste osvobodili na 120 rukojmí, dostanete ji. To je vše. Opravdu jednoduché,“ dodal předseda levicové Izraelské strany práce Ja'ir Golan.

Širší podporu opozice Netanjahu čekat nemůže

S podporou centristů a levice by Netanjahu získal celých osmadvacet hlasů. Je ale téměř jisté, že opozice by se s premiérem na ničem jiném než na osvobození rukojmí nedokázala dohodnout. „Netanjahu je špatný, neúspěšný premiér a nese vinu za katastrofu ze 7. října,“ je přesvědčený Lapid.

Pro ministerského předsedu válčící země je tak Smotrič jednou z mála alternativ. Platí to i přesto, že v červnu unikly zprávy o tom, že administrativa amerického prezidenta Joea Bidena zvažuje uvalení sankcí na výbojného ministra financí. Mezi důvody patří mimo jiné jeho podpora rozšiřování – z hlediska mezinárodního práva nelegálních – židovských osad na Západním břehu Jordánu i blokování běžného rozpočtu palestinské samosprávy.

„Současná koalice vládních stran nemá velkou podporu, a pokud by byly volby dnes, tak by tato koalice nedala dohromady vládní většinu, zatímco opoziční by dosáhly velmi pohodlné většiny,“ dodala ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Irena Kalhousová.

„Pokud jde o Smotriče a Ben Gvira, tak jediný, kdo může být relativně v klidu, je Ben Gvir. Zdá se, že se k němu stahují všichni, kteří jsou nespokojení se současnou vládou v tom smyslu, že je podle nich příliš mírná. Přitahuje radikální voliče, hodně zprava. Ten by se zřejmě do Knesetu dostal, podle posledních průzkumů by dostal deset křesel, zatímco Smotričova strana by se do Knesetu vůbec nedostala,“ dodala Kalhousová v Horizontu ČT24.