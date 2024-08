„Uděláme, co musíme.“ Ženská jednotka zlikvidovala bez ztrát 50 teroristů

Horizont: „Uděláme, co musíme.“ Čistě ženská jednotka zlikvidovala bez ztrát 50 teroristů (zdroj: ČT24)

Příslušnice izraelské jednotky Karakal se výrazně zapsaly do historie válek. Jejich čistě ženská tanková jednotka se jako první na světě 7. října loňského roku zapojila do bitvy. A to s palestinskými teroristy o jižní příhraniční kibucy Sufa a Cholit. Kromě toho, že bojovnice bez ztrát zlikvidovaly nejméně pět desítek vycvičených džihádistů, se jim také podařilo ochránit naprostou většinu obyvatel kibuců.