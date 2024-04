Rukojmí odvlečený do Gazy se objevil na videu. Tlak na izraelskou vládu dál roste

Kalifornský rodák Herš Goldberg-Polin se s rodinou přistěhoval do Izraele, když mu bylo sedm let. Po vojně se zapojil do aktivistické skupiny, která trénovala malé arabské a židovské fotbalisty. Vloni 6. října se s nejlepším kamarádem vydal na taneční festival Nova v polích u Gazy.

Před útokem vraždících komand se stačil s dalšími lidmi schovat v podzemním krytu. Kamery zachytily, jak teroristi dovnitř házejí granáty. Jeden z nich utrhl muži levé předloktí. Díky armádnímu výcviku si zvládl krvácení zaškrtit. Pak ho naložili na auto do Gazy. S amputovanou rukou se teď objevil poprvé.

Video je nedatované, Goldberg-Polin se v něm však zmiňuje o dvou stech dnech v zajetí. Do dvoustého dne vstoupila válka v Pásmu Gazy v úterý.