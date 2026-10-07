V Evropském parlamentu je socha nahého Trumpa

V budově Evropského parlamentu ve Štrasburku byla v úterý odhalena pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa. Satirické dílo dánského umělce Jense Galschiöta nazvané Oranžový mor zobrazuje zcela nahého obézního Trumpa sedícího na ramenou menšího, štíhlejšího muže. Umělce do prostor parlamentu, kde se tento týden koná plenární schůze, pozval dánský europoslanec Per Clausen z frakce Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL). Socha v parlamentu zůstane do čtvrtka.
Socha i s piedestalem měří zhruba 2,5 metru a je odlita z bronzu. Pozlacen je nicméně pouze Trump držící v jedné ruce nestandardně dlouhou golfovou hůl a v ruce druhé váhu spravedlnosti. Na piedestalu díla známého také jako Král nespravedlnosti je smyšlený citát „Sedím na zádech člověka. Pod mým břemenem klesá. Udělám cokoli, abych mu pomohl. Kromě sestoupení z jeho zad“.
Europoslanec Clausen prohlásil, že obavami z možné reakce Trumpa se netrápí. „Nemůžeme žít ve strachu a autocenzuře,“ cituje ho web jeho domovské strany Jednotná kandidátka – Rudo-zelení. Podle Clausena jsou lidé, kteří si myslí, že Trumpa je lepší neprovokovat, a proto by socha v parlamentu neměla být vystavena. „Pokud je někdo tak přecitlivělý, že nedokáže snést, že je tato socha vystavena v Evropském parlamentu, pak na světové scéně nemá co dělat,“ míní Clausen.
Trump pod 23karátovým zlatem
U sochy ve středu seděl její autor Galschiöt a zájemcům rozdával zmenšeniny skulptury vytisknuté pomocí 3D tiskárny. Umělec ČTK řekl, že loni vytvořená skulptura byla původně celá pouze bronzová a amerického prezidenta se rozhodl 23karátovým zlatem potáhnout až později. „Trump teď ohromně září,“ dodal.
Socha byla v minulosti vystavena na klimatické konferenci COP30 v brazilském Belemu či na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Podle Galschiöta Trump brání snahám o řešení problémů spojených s klimatickou změnou.