Vysněný život v Odyssey zarazilo drahé palivo. Lidé museli z lodi

Americká výletní loď MV Odyssey, která podniká cestu kolem světa, přerušila plavbu v Kambodži kvůli prudkému zdražení paliva. Dvě stovky cestujících se musely ubytovat na pevnině a netuší, co s nimi bude dál, píše agentura AP. Provozovatel přitom lidem nabízel, že „udělá z Odyssey jejich trvalý domov“.
Loď MV Odyssey vyplula před dvěma lety na plavbu po sedmi kontinentech, která byla propagována jako kombinace dlouhodobého života na moři a cestování po celém světě. Pořizovací cena apartmá na celou dobu životnosti lodi začínala na částce přibližně 230 tisíc dolarů (přes pět milionů korun), k níž bylo nutné připočítat měsíční poplatky za údržbu.
V současné době plavidlo kotví v kambodžském přístavu Sihanoukville v Thajském zálivu a datum odplutí není jisté. Podle kambodžských úředníků loď s kapacitou 650 cestujících přepravuje 203 pasažérů, převážně Američanů, spolu se 156 členy posádky.
Loď připlula do Sihanoukvillu minulý pátek a odplout měla ve středu. Long Dimanche, zástupce guvernéra provincie Preahseihanu, jejímž hlavním městem je přístav Sihanoukville, ve čtvrtečním prohlášení uvedl, že by loď měla doplnit palivo a odplout v sobotu. Její provozovatel ale zatím žádné datum nepotvrdil, dodal Dimanche.
Floridský provozovatel plavidla, společnost Villa Vie Residences, sdělil, že měsíční náklady na palivo pro jednu kajutu stouply kvůli válce USA s Íránem v některých částech Asie z průměrných 1800 dolarů (39,4 tisíc korun) na 6000 až 8000 dolarů (131,2 tisíce až 174,9 tisíce korun).
Společnost se snažila snížit spotřebu zpomalením itineráře a trávením delšího času v přístavech, ale prudce rostoucí náklady nedokázala kompenzovat. „Přenést plné zvýšení na naše pasažéry není realistické,“ uvedla firma v prohlášení, ze kterého citovala agentura AP. „Nyní se soustředíme na podporu klientů, posádky a zaměstnanců. Společnost spolupracuje s klienty na koordinaci vylodění a zajištění dočasného ubytování,“ dodala.
Cestující však tvrdí, že nedostali žádnou podporu a museli si zajistit ubytování sami poté, co jim bylo v úterý se sedmihodinovým předstihem oznámeno, že musí opustit loď. Někteří byli zdrcení a vyjádřili naději, že by tento projekt mohl zachránit nový provozovatel, aby mohli pokračovat ve svém vysněném životě na moři.
Důchodci Paul a Lynn Montoyovi z amerického Wyomingu uvedli, že si zakoupili kajutu s oknem a počítali s tím, že budou plout celé roky. Na loď nastoupili před sedmnácti měsíci v Panamě.
Dřívější potíže
Paul Montoya ocenil koncept plavby s trvalým bydlištěm na lodi, uvedl však, že majiteli lodi chyběla odbornost k tomu, aby byl podnik finančně udržitelný. Ačkoli byly jako důvod pozastavení plavby veřejně uváděny rostoucí náklady na palivo, společnost podle něho měla potíže už dříve. Změny v itineráři, nespolehlivý přístup k internetu a klesající kvalita jídla v posledních měsících přiměly mnoho obyvatel k opuštění lodi, dodal Montoya.
Jeho manželka Lynn dodala, že rezidenti byli opakovaně žádáni o příspěvky na palivo a další výdaje, včetně nedávné výzvy k získání finančních prostředků na palivo potřebné k opuštění Kambodže. Ani členové posádky podle ní nedostávali výplatu. „Už nás unavovalo, že nám každé dva až čtyři týdny říkají o peníze – na palivo i všechno ostatní,“ řekla Montoyová.
Výletní loď byla postavena v roce 1993 a v průběhu let plula pod různými jmény a správou několika výletních společností. V roce 2020 její provoz zastavila pandemie covidu-19. Společnost Villa Vie Residences ji koupila v roce 2023.
Její současná plavba, která měla původně trvat tři a půl roku, začala v říjnu 2024 v Belfastu v Severním Irsku, kde loď prošla rekonstrukcí. Druhá plavba měla podle předběžného plánu trvat do srpna 2030.