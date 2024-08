V Británii manifestovali odpůrci protimigračních protestů

Tisíce odpůrců rasismu se ve středu večer shromáždily v ulicích britských měst a vytvořily lidské štíty na obranu azylových center a dalších objektů. Stalo se tak poté, co policie varovala před další vlnou protimuslimských nepokojů v souvislosti s výzvou krajně pravicových skupin k novým protestům. Informoval o tom list The Guardian.

„Původní protimigrační protesty byly v jisté míře zastíněny manifestacemi odpůrců rasismu,“ uvedl ve vysílání ČT Marek Bičan z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Kromě Londýna se manifestovalo například také v Liverpoolu či Bristolu.

Dodal, že to nebyly jen symbolické pochody městy, ale že se účastníci snažili chránit azylová centra a další citlivá klíčová místa. Počty účastníků obou typů demonstrací hodnotil jako přibližně stejné. „V rámci společnosti je zdravé, že lidé dají najevo opačný postoj a v symbolické rovině demonstrují,“ řekl Bičan.

Nejlepší by však podle něj bylo, kdyby se situace uklidnila, protože i současná situace přináší různé logistické problémy. Domnívá se zároveň, že k uklidnění může dojít, protože tvrdé jádro protimigračních demonstrantů skončilo za mřížemi. „Postupně to bude uvadat. Myslím, že ještě pár dnů tam protesty budou probíhat a následně to vyvane. Ale určitě to ukazuje na problém v britské společnosti.“

Bičan: Velká Británie z migrace benefituje

Podhoubí neklidu podle něj zůstává. Účastníci nepokojů se radikalizovali přes diskusi na sociální síti Telegram, poznamenal Bičan. Myslí se, že migrace je pro lidi z krajní pravice téma, které výrazně prožívají. Vinu na tom, že je téma vnímáno problematicky, však klade také politikům, zejména v Konzervativní straně, kteří dlouhodobě hovoří o tom, že migrace je velký problém a že ji sníží.