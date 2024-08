Protesty po vraždě dětí v Southportu pokračují. Přiživují je dezinformace o původu pachatele

Vymyšlený pachatel

Falešné informace o útočníkovi začaly šířit brzy po útoku i různé dezinformační weby. Jeden z nich podle konzervativního serveru The Telegraph označil za útočníka Aliho al-Shakatiho, sedmnáctiletého muslimského žadatele o azyl. Ten ale ve skutečnosti neexistuje. Dezinformační web Channel3 Now a další, které tuto lež šířily, jsou podle The Telegraph napojené na Rusko, které se snaží těmito způsoby ovlivňovat a rozdělovat společnost západních zemí. Channel3 Now citovala i oficiální státní ruská média.

Tvrzení se chytily také britské krajně pravicové osobnosti, například Tommy Robinson, zakladatel protiimigrantské Ligy na obranu Anglie (English Defence League), která tento týden sehrála významnou roli při podněcování nepokojů v Southportu i jinde, či známý influencer Andrew Tate, který je obviněný z obchodování s lidmi a ze znásilnění a momentálně čeká na soud v Rumunsku.