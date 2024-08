Britská vláda kvůli násilnostem svolala Cobru

Ve Velké Británii zasedne vládní komise pro mimořádné události Cobra. Kabinet Keira Starmera tak reaguje na pokračující nepokoje, které zachvátily desítku měst a policie při nich zatkla přes 150 lidí. Hněv míří na přistěhovalce a muslimy poté, co se rozšířila nepravdivá zpráva, že minulý týden v Southportu ubodal tři malé dívky právě muslim.

Britská ministryně vnitra Yvette Cooperová k tomu vyhlásila, že násilí a neklid nemají místo v britských ulicích. „Policii jsme jasně řekli, že má naši plnou podporu, aby proti pachatelům zasáhla co nejdůrazněji.“

Nová labouristická vláda obviňuje z podněcování nepokojů krajní pravici, která podle ní ve skutečnosti nechce protestovat, ale jen vyvolat v zemi zmatek. „Tohle je násilí, nikoli protest. A je jedno, jaká je motivace. Drtivá většina lidí v této zemi chce mít svou ulici v bezpečí. A to je to, co jsem rozhodnutý splnit,“ řekl premiér Starmer.

Násilné střety a podpalování automobilů i obchodů trvá už skoro týden. Podle britských úřadů jde o jedny z nejmohutnějších nepokojů v zemi za poslední více než dekádu.

Napjatá situace

Bezpečnostní expert katedry politologie Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity Miroslav Mareš ke svolání Cobry řekl pro ČT24, že nový labouristický kabinet bere hrozbu vážně a hodlá proti ní razantně zasáhnout. „Situace po vraždě tří malých dětí je určitým spouštěčem nálad části britské společnosti,“ uvedl expert s tím, že tato část se na tom snaží profitovat nebo si vybít svůj hněv.

„Existuje dojem o hrozbě kriminality páchané migranty,“ odpověděl Mareš na otázku, proč se terčem útoků stávají často právě migranti. „Ve chvíli, kdy existuje, ať už oprávněný, či neoprávněný pocit, že migrace představuje hrozbu, tak toho využívají určité politické síly a snaží se získat sympatie části veřejnosti.“