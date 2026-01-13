USA odsoudily ruské použití rakety Orešnik proti Ukrajině, píše AFP


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Spojené státy v pondělí před Radou bezpečnosti OSN odsoudily ruské použití rakety Orešnik proti Ukrajině jako nebezpečnou a nevysvětlitelnou eskalaci konfliktu. Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja veškerou kritiku odmítl, uvedla AFP.

„Díky vedení (amerického) prezidenta (Donalda) Trumpa jsme k (mírové) dohodě blíže než kdykoli předtím od začátku války. Navzdory tomu Rusko podniklo další útoky proti Ukrajině, včetně odpálení své balistické rakety Orešnik schopné nést jaderné zbraně, která zasáhla na Ukrajině oblast u hranic s Polskem a Severoatlantickou aliancí,“ uvedla zástupkyně velvyslance USA při OSN Tammy Bruceová.

„To představuje další nebezpečnou a nevysvětlitelnou eskalaci, protože Spojené státy spolupracují s Kyjevem, dalšími partnery a Moskvou na ukončení války prostřednictvím vyjednané dohody,“ řekla.

„Obě strany by měly hledat způsoby, jak konflikt zmírnit, ale ruské akce hrozí rozšířením a zesílením války,“ dodala a obvinila Moskvu ze „zesměšňování mírové věci“.

Rusko připravilo polovinu bytů v Kyjevě o teplo, na západě Ukrajiny zaútočilo Orešnikem
Obyvatelé kyjevského domu ve svém bytě, který poškodil ruský nálet (9. ledna 2026)

Ruský útok ohrožuje regionální a mezinárodní bezpečnost, varuje Kariuki

Ruský útok poblíž polských hranic je „nebezpečný, ohrožuje regionální a mezinárodní bezpečnost a představuje vážné riziko eskalace a chybného odhadu,“ prohlásil britský zástupce James Kariuki. „Ukrajina tento poslední útok přežije, stejně jako mnoho dalších před ním. A pokud si prezident Putin myslí, že toto násilí odradí spojence Ukrajiny, mýlí se,“ zdůraznil.

Ruské ministerstvo obrany v pondělí tvrdí, že raketa Orešnik nejnovější generace, použitá minulý pátek podruhé proti Ukrajině, zasáhla letecké opravny ve Lvově na západě Ukrajiny, kde se opravují stíhačky dodané západními státy a také vyrábějí drony dlouhého a středního doletu.

1 minuta
Jak fungují nadzvukové střely Orešnik
Zdroj: Reuters

Lotyšsko označilo ruské útoky uprostřed kruté zimy za barbarské

I další členové RB OSN podle AFP odsuzovali masivní útoky Ruska z konce minulého týdne, které v ukrajinském hlavním městě zanechaly tisíce lidí bez topení. Lotyšská velvyslankyně Sanita Pavlutová-Deslandesová kritizovala tyto útoky uprostřed kruté zimy jako barbarské.

„Je důležité si všimnout znepokojivého trendu: čím více se blížíme míru a spravedlnosti, tím nestoudnějšími se ruské útoky a lži stávají,“ prohlásila. Obvinila Moskvu, že chce „otestovat hranice mezinárodního odhodlání“.

Výpadky tepla v Kyjevě

Masivní ruský útok na Kyjev z minulého pátku způsobil výpadky topení v téměř 6 tisíc budovách v Kyjevě, uvedl starosta Vitalij Klyčko, který vyzval obyvatele, kteří tak mohou učinit, aby dočasně odjeli z města, ve kterém panují mrazy klesající až 15 stupňů pod nulu.

„To, co dnes vidíme, připomíná nejhorší precedenty v dějinách lidstva, kdy se zlovolné říše pokoušely zlomit odpor civilistů za pomoci chladu, hladu a tmy jako zbraní,“ prohlásil ukrajinský velvyslanec při OSN Andrij Melnyk a ruské metody označil za hodné středověku.

Ruský velvyslanec Vasilij Něbenzja veškerou kritiku odmítl a prohlásil, že ruská armáda neútočí na civilisty.

Loni bylo na Ukrajině zabito nejméně 2514 civilistů, tvrdí OSN
Raketa v zemi, ilustrační snímek
