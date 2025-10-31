Trump se Siem uzavřel příměří ve vlastní válce, míní Farský. Pozitivní signál, říká Zahradil


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
35 minut
Události, komentáře: Hosté komentovali setkání lídrů USA a Číny
Zdroj: ČT24

Trumpovi se podařilo uzavřít příměří ve válce, kterou sám rozpoutal, komentoval setkání prezidenta USA Donalda Trumpa s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem europoslanec Jan Farský (STAN). Podle experta Motoristů na zahraniční politiku Jana Zahradila se jedná teprve o začátek a „cestu dobrým směrem“. Své postřehy v Událostech, komentářích moderovaných Danielem Takáčem přidali také sinolog Martin Hála a komentátor týdeníku Echo Martin Weiss.

Obchodní příměří a dílčí ústupky na obou stranách – tak dopadla sledovaná schůzka lídrů USA a Číny v jihokorejském Pusanu. Peking obnoví nákup sóji ze Spojených států a zruší poslední opatření týkající se vývozu vzácných zemin. Washington na oplátku sníží cla na čínské zboží o deset procent. Při odletu z Jižní Koreje o tom na palubě svého prezidentského speciálu informoval Trump, který setkání s čínským prezidentem označil za „úžasné“ a „mimořádný úspěch“.

Farský to však za až takový úspěch podle svých slov považovat nemůže, jelikož Trump pouze řešil problém, který sám vytvořil. „Trumpovi se podařilo uzavřít příměří ve válce, kterou sám rozpoutal,“ poznamenal europoslanec. „Kdyby se na začátku nepustil do souboje ve clech, tak dnes nemusel řešit v Pusanu tuhle situaci. Nejspíš by přišla stejně, ale přišla by nejspíš později,“ dodal.

Podle Zahradila je úžasná už samotná skutečnost, že se lídři dvou největších ekonomik světa setkali. „Je to možná začátek nějaké další cesty, která možná vyhovuje Trumpovi a zřejmě i Číně, to znamená nějaké geopolitické rozdělení vlivu,“ uvažoval bývalý europoslanec, podle kterého se jedná o „cestu dobrým směrem“. „Tak důležité geopolitické mocnosti jako USA a Čína mají de facto do značné míry zodpovědnost za stabilitu světové ekonomiky a tohle je prostě pozitivní signál, to třeba uklidňuje trhy,“ míní.

Trump označil setkání se Si Ťin-pchingem za „úžasné“. O Tchaj-wanu nemluvili
Americký prezident Donald Trump se setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem (30. října 2025)

Hála na setkání lídrů nahlíží jako na součást cyklického průběhu vztahů obou států, které se dle něj minimálně od dubna vyznačují cykly náhlé eskalace a následně deeskalace na původní pozice. „Je to taková vleklá poziční válka,“ míní sinolog. Upozornil také na skutečnost, že ačkoli se jednalo o první setkání Trumpa a Si Ťin-pchinga od roku 2019, stále probíhaly schůzky amerických a čínských zástupců na nižší než prezidentské úrovni.

Vzácné zeminy a vyjednávací páky

Co se konkrétních témat schůzky týče, Farský považuje za klíčový přístup USA a potažmo také Evropy k vzácným zeminám. „Doufejme, že se dostaneme k těm kritickým materiálům, protože ty jsou stěžejní. Ve chvíli, kdy nebudou putovat do Evropy ani USA, tak jsme v situaci, kdy to nevyvážíme tunami bankovek,“ upozornil europoslanec. „Pevně doufám, že když Trump říká, že to je vyřešeno, tak to je vyřešeno,“ dodal.

Evropa by se podle něj měla z této situace poučit, aby snížila svou závislost na Číně jakožto dodavateli zmíněných materiálů a nemusela příště čekat, jak dopadnou Trumpova jednání. Podle Farského by Evropa měla uzavírat dohody s dalšími případnými dodavateli, mezi nimiž zmínil Indonésii, Indii nebo země jihoamerického sdružení volného obchodu Mercosur.

Na vymanění Evropy z čínské závislosti není pozdě, shodli se ekonomové
Ekonomové Radek Špicar a Petr Knap

Podle Weisse je právě zákaz exportu vzácných zemin silnou pákou Pekingu na Západ. „Strategie Trumpa od počátku byla založena na tom, že má páku na Čínu, (…) že zvýší cla a Čína zareaguje. (…) Číňané odpověděli zákazem exportu vzácných zemin – to je něco, kde ukázali, co mají za zbraně jiného charakteru, na to Západ nemá odpověď, (…) i pro evropský průmysl to znamenalo problém,“ uvedl komentátor.

Konec ruské války teď není v zájmu Pekingu, míní politici

Kromě obchodních záležitostí Trump s čínským protějškem hovořil také o ruské válce na Ukrajině, avšak podrobnosti ohledně výsledků těchto rozhovorů neuvedl. Hála nepředpokládá, že Trump v této záležitosti něčeho dosáhl a Čína přistoupila k ústupkům, protože dle jeho názoru Peking nemá zájem na rychlém vyřešení toho konfliktu.

Také podle Farského nemá Čína zájem angažovat se na řešení ruské války na Ukrajině, jelikož na ní podle jeho slov vydělává. „Myslím, že Číně vyhovuje stav na Ukrajině. Ona má levné energie, zároveň si z Ruska dělá svoji provincii a zjišťuje, jaké máme zbraňově systémy na Západě, což se jí může v budoucnu bohužel hodit třeba na Tchaj-wanu,“ řekl europoslanec.

Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám
Americký prezident Donald Trump

„Trump se zjevně snaží toho problému Ukrajina zbavit, skoro bych řekl, že se ho snaží zbavit za každou cenu, a potřebuje tak trochu součinnost Číny, která může na Rusko zatlačit,“ míní Zahradil. Do budoucna by možnost takovéto součinnosti úplně nevylučoval.

„Myslím, že to může být předmětem nějakých dalších dohod mezi USA a Čínou. Souhlasím s tím, že Čína v tuhle chvíli k tomu nemá nějaký zvláštní důvod, ale může se to někam vyvinout a pokud tam došlo nebo dojde v budoucnosti k souznění dvou geopolitických mocností o rozdělení sfér vlivu, že najdou nějaký modus vivendi, že si vymezí, kdo co bude dělat, a že se budou snažit zabránit obchodním válkám nebo ještě nějakému horšímu konfliktu, tak já to vyloučit nemohu,“ sdělil Zahradil.

