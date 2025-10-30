Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching v noci na čtvrtek SEČ zahájili jednání v jihokorejském Pusanu, při osobním setkání před schůzkou si potřásli rukama, ukázaly televizní záběry. Trump podle agentur uvedl, že očekává velmi úspěšnou schůzku a že ještě ve čtvrtek může být podepsána obchodní dohoda mezi USA a Čínou. Čínského prezidenta označil za tvrdého vyjednavače a řekl, že jej rád znovu vidí.
Vztahy mezi Spojenými státy a Čínou jsou dlouhodobě napjaté především kvůli sporům o cla, dodatečné přístavní poplatky a také kvůli rozhodnutí Pekingu rozšířit omezení vývozu vzácných zemin. Trump v únoru rozpoutal masivní oboustranné zvyšování cel, když na čínský dovoz uvalil vysoká cla kvůli tomu, že Čína podle něj není ochotna bojovat proti pašování fentanylu do USA. Peking to odmítl a zavedl vlastní cla, obě země se pak postupným zvyšováním dovozních poplatků dostaly až vysoko přes sto procent, než se dohodly na jejich snížení.
Trump cestou do Koreje také řekl, že je připraven Číně snížit cla, pokud Peking zasáhne proti pašování fentanylu. „Myslím, že naše schůzka s čínským prezidentem Sim bude úžasná a že vyřešíme spoustu problémů,“ citovala Trumpa agentura AFP.
Americký prezident minulý týden před odletem na cestu do Asie tvrdil, že by s čínským protějškem chtěl mluvit rovněž o sporné otázce Tchaj-wanu, na který si Čína dělá nárok, zatímco Spojené státy prosazují jeho autonomii. Nyní Trump ale prohlásil, že si není jist, zda o tomto tématu bude řeč. Oba prezidenti budou v Pusanu nicméně hovořit o bilaterálních vztazích a otázkách společného zájmu, citovala agentura Reuters čínské ministerstvo zahraničí.