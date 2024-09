Spojenci Hizballáhu truchlí nad smrtí Nasralláha. Podle Francie je situace vážná

Íránský duchovní vůdce Ajatolláh Alí Chameneí vyzval všechny muslimy, aby se postavili za libanonský lid a za „hrdý Hizballáh“ a aby všemi prostředky pomohli v konfrontaci se „zlotřilým režimem,“ jímž mínil Izrael. Prohlásil to v reakci na oznámení, že při izraelském vzdušném úderu v Bejrútu zemřel Hasan Nasralláh, šéf libanonského šíitského hnutí, které využívá íránské podpory. Palestinské teroristické hnutí Hamás kritizovalo Izrael za teroristický úder proti Libanonu, zatímco Irák vyhlásil kvůli Nasralláhovi třídenní smutek. Francouzský premiér Michel Barnier prohlásil, že situace v Libanonu je extrémně vážná. Podle Itálie je nutné obnovit diplomatická jednání.

Barnier: Situace je vážná

Na událost již reagovali někteří západní státníci. Francouzský premiér Barnier dodal, že ho znepokojuje bezpečnost Francouzů v zemi. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani uvedl, že je nutné vyvinout veškeré úsilí pro „obnovení dialogu mezi stranami konfliktu“. Obě země mají v Libanonu několik tisíc vojáků v rámci mise OSN UNIFIL, která působí na jihu země.

Český prezident Petr Pavel zmínil, že je to potenciál k další eskalaci situace na Blízkém východě. „Jenom věřím, že všichni účastníci, ať už je to Írán, nebo Libanon, nechtějí velký konflikt, stejně tak jako Izrael nemá určitě zájem na tom, aby se na Blízkém východě rozhořel velký konflikt,“ uvedl prezident. Světové mocnosti jako USA, Rusko a Čína by podle prezidenta měly apelovat na všechny „hráče“, aby se udrželi, pokud možno, v mezích.

O Nasralláhově osudu panovaly nejasnosti od mohutného izraelského úderu na ústředí libanonského hnutí na jižním předměstí Bejrútu. Nasralláh vedl Hizballáh více než tři desetiletí, uvedla agentura AP.