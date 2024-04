Europoslanci bilancovali 20 let v EU. Diskuse se vedla o migraci i Green Dealu

U příležitosti dvaceti let od vstupu České republiky do Evropské unie připravila ČT debatu s europoslanci. Diskutovali o migraci nebo geopolitické situaci v Evropě a na Blízkém východě. Jejich rozhovor se dotknul i opatření EU proti změnám klimatu a jejich dopadům na evropskou ekonomiku. Debatovali místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová (nestr.), kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja (Piráti) a europoslanci Ivan David (SPD), Kateřina Konečná (KSČM), Jiří Pospíšil (TOP 09), Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) a Veronika Vrecionová (ODS).

„Vstup Česka do EU urychlil růst tuzemské ekonomiky,“ řekl Pospíšil a zmínil, že české hospodářství roste i nadále. „Do české ekonomiky doplynuly za posledních dvacet let téměř dva biliony korun, které měly povahu především veřejných investic,“ dodal. Podle Konečné ale není EU v dobré kondici. „Myslím si, že EU udělala řadu významných chyb, a samozřejmě se to propíše i do české ekonomiky,“ míní komunistická europoslankyně.

Kolaja připustil, že EU má problémy, jako je například dvojí kvalita potravin, ale dodal, že jejich řešení by nebylo snazší, kdyby Česko nebylo v Unii. Šojdrová připomněla, že Evropský parlament přijal směrnici o nekalých obchodních praktikách, která podle ní bojuje proti dvojí kvalitě potravin. Ovšem Charanzová není spokojená s výsledkem této legislativy. „Chtěla jsem, abychom šli dál,“ dodala.

David uvedl, že pokud bude pokračovat současný trend vývoje Evropské unie, zmiňuje Green Deal, podporu imigrace, militarizaci, degradaci demokracie, tak to podle něj bude mít nepříznivé dopady na občany České republiky. Vrecionová upozornila, že evropská legislativa odpovídá složení Evropského parlamentu, na jehož základě vzniká Evropská komise, která legislativu předkládá. „Složení dnešního Evropského parlamentu je velmi levicové, zelené a progresivistické,“ hodnotí.