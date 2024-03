Putin straší Západ, aby neposkytoval pomoc Ukrajině, hodnotí Kolář a Niedermayer výrok o riziku jaderného konfliktu

Putin blafuje, zastrašuje nás a snaží se oslabit naši pomoc Ukrajině, uvedl v pořadu Události, komentáře poradce prezidenta a diplomat Petr Kolář, když hodnotil výrok ruského vůdce. Ten ve čtvrtek varoval, že země NATO budou riskovat jaderný konflikt, pokud vyšlou na Ukrajinu své vojáky. Také europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) soudí, že Putin se neustále snaží strašit západní spojence Kyjeva, aby mu neposkytovali dostatečnou podporu. Poslanec Radek Vondráček (ANO) věří, že je to z ruské strany jen obvyklá rétorika.

Doplnil, že Putin zná naše nálady a strachy. Není to poprvé, kdy naznačuje, co by se stalo v souvislosti s jaderným konfliktem, uvedl poradce. Myslí si tedy, že z jedné strany to musíme brát vážně, z druhé je to Putinova taktika, jak nás zadržet. „Putin blafuje, zastrašuje nás, odstrašuje, snaží se oslabit naši pomoc Ukrajině,“ shrnul.

Kolář, který dříve dělal rovněž velvyslance v Rusku a v USA, vidí dvě strany Putinova vyjádření. „Z jaderného konfliktu máme mít obavy pořád. Na druhou stranu to berme tak, že jaderné zbraně jsou ne proto, aby byly použity, ale aby odstrašovaly.“

Věří zároveň, že je to jen ruská rétorika. Poslanec dodal, že mu však chybí intenzivní způsob, jak současnou eskalaci – v podobě posouvání červených čar – nějakým způsobem zastavit.

Vondráček uvedl s odkazem na svůj rozhovor s českým velvyslancem v Rusku (který je nyní v Praze) Vítězslavem Pivoňkou, že debata o jaderných zbraních se na ruské politické scéně objevuje periodicky co týden, či čtrnáct dní. „To je věc, která mě znepokojuje a měla by znepokojovat každého,“ dodal.

Niedermayer se domnívá, že Putin a další představitelé Ruska se neustále snaží strašit západní spojence Ukrajiny. Cílem Ruska je, aby Západ neposkytoval Kyjevu dostatečnou podporu. Navíc si myslí, že Macronovo poselství bylo jiné. „Bylo o tom, že Rusko tuto válku nesmí vyhrát, jinak by to mělo obrovské důsledky pro svobodný západní svět.“

Vondráček soudí, že Západ musí dodržovat své sliby, které dal Ukrajině. Nemyslí si však, že je dobře, když Macron dal „na stůl“ svůj návrh či úvahu o vyslání vojsk NATO na Ukrajinu. Poslanec to považuje za další červenou linii, další kamínek eskalace. Domnívá se, že tím Západ dává Moskvě záminku tvrdit, jak už to ruská propaganda činí, že Rusko neválčí s Ukrajinou, ale se Západem. Poslanec soudí, že červené linie překračují obě strany.

Niedermayer reagoval slovy, že červené linie překračuje Rusko, které musí vidět, že Západ bude podporovat Ukrajinu. Za chybu považuje, že na počátku Západ tvrdil, že tanky nedodá, pak že nedodá letadla. Nyní má ale europoslanec dobrý pocit, že se Rusku nedaří zpochybnit kurz pomoci Západu Ukrajině a tato podpora pokračuje.

Co znamená výrok Macrona?

Kolář na dotaz během pořadu, co znamená výrok Macrona, soudí, že tím francouzský prezident vzkazuje Putinovi, že „Ukrajina je suverénní stát, který o tom, koho tam bude mít, nebo nebude, má rozhodovat sám a nikdo mu do toho nemá mluvit.“ A pokud se západní státy rozhodnou o pomoci, „tak je to naše věc“. Dodal, že nám nejde o útok na Rusko či válku s ním, ale o pomoc Ukrajině, aby obnovila své území podle mezinárodního práva.

Vondráček k tomu doplnil, že za výrokem Macrona je také jeho vnitřní politika. Francouzskému prezidentovi klesá domácí podpora, tak hledá řešení i v tomto.. „Každá zahraniční politika je pokračováním té vnitřní,“ řekl poslanec.

USA nevidí náznaky, že se Rusko chystá použít jadernou zbraň

Spojené státy nespatřují žádné náznaky toho, že by se Rusko chystalo použít jadernou zbraň. Situaci budou ale nadále pečlivě monitorovat. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek uvedl mluvčí americké diplomacie Matthew Miller. Vyjádřil se takto po varování Vladimira Putina, že Moskva má zbraně, kterou jsou schopny zasáhnout západní cíle.

„Není to poprvé, co jsme svědky nezodpovědné rétoriky Vladimira Putina. Takto by neměl mluvit vůdce jaderného státu,“ řekl Miller.

Putin ve čtvrtek uvedl, že země Severoatlantické aliance riskují jaderný konflikt, pokud vyšlou své vojáky na Ukrajinu. Prohlásil také, že ruské strategické jaderné síly jsou ve stavu plné připravenosti, a pohrozil Západu, že Moskva má zbraně schopné zasáhnout jeho území.