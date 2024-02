Vojáky na Ukrajinu nepošleme, opakují Scholz, Duda i Stoltenberg

Účastníci pondělní pařížské konference ohledně další pomoci Ukrajině se shodli, že členské státy Evropské unie nebo Severoatlantická aliance žádné vojáky do Ruskem napadené země nevyšlou. V úterý to během návštěvy Freiburgu prohlásil německý kancléř Olaf Scholz, informoval deník Die Welt. K vyslání vojáků NATO na Ukrajinu se během posledních dní vyjádřilo vícero evropských politiků, včetně Kremlu.

Účastníci podle něj byli otevřenější ohledně vyslání sil, které by Kyjevu pomohly při odminování či při střežení hranic. Polský prezident také připustil rozdílné názory na dodávky zbraní dalekého doletu, ale upozornil, že to jsou jednotlivé státy, které rozhodují, jakou pomoc Ukrajině poskytnou.

Konference v Paříži dospěla podle Scholze ke shodě, „že na ukrajinskou půdu nebudou vyslány žádné pozemní jednotky, že nebudou vysláni žádní vojáci, které by tam poslaly evropské státy, nebo státy NATO“. Je podle něj správné se v tomto postoji opakovaně ujišťovat.

Kancléř už v pondělí řekl, že z obav o zatažení Německa do ozbrojeného konfliktu prozatím nepovolí dodávku střel s plochou dráhou letu Taurus ukrajinské armádě. Předání raket by si podle něj vyžadovalo vyslat na Ukrajinu německý personál.

Za nejdůležitější závěr pondělního summitu označil ujednání, které podle něj budí naděje, že se v krátkém čase podaří společnými silami zorganizovat významné dodávky munice Ukrajině. „Zazněl velice konkrétní návrh. Nemohu říci podrobnosti, ale skutečně je to něco, co Ukrajina ohromně potřebuje. Počítám s tím, že v nejbližší době se to povede uskutečnit,“ dodal.

„Polsko nepošle vojáky na Ukrajinu a nepřipojí se k uskutečnění nápadu poslat tam evropské jednotky,“ zdůraznil Duda. Server Wirtualna Polska připomněl, že v tomto duchu a smyslu se během úterý v Praze vyslovil i polský premiér Donald Tusk. Český ministerský předseda Petr Fiala (ODS) při Tuskově návštěvě v Praze rovněž prohlásil, že ani Česko se nechystá vysílat vojáky na Ukrajinu.

Konflikt s Ruskem by byl nevyhnutelný, zní z Kremlu

Rovněž generální tajemník NATO Jens Stoltenberg agentuře AP řekl, že NATO bojové jednotky na pomoc Kyjevu vyslat neplánuje. „Spojenci z NATO poskytují Ukrajině bezprecedentní podporu. Činíme tak již od roku 2014 a zintenzivnili jsme ji po plnohodnotné invazi. Vyslání bojových jednotek NATO na Ukrajinu však neplánujeme,“ poznamenal Stoltenberg.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov varoval, že pokud by evropské členské země NATO poslaly své vojáky bojovat na Ukrajinu, konflikt mezi Ruskem a Aliancí by byl nevyhnutelný. V případě nasazení vojáků Severoatlantické aliance „je třeba hovořit nikoli o pravděpodobnosti, ale o nevyhnutelnosti“ konfliktu, řekl.