Premiér Libanonu požádal o pomoc vysídleným civilistům

„Přibližně milion našich obyvatel byl vysídlen kvůli ničivé válce Izraele v Libanonu, (…) naléhavě žádáme o další pomoc vysídleným civilistům,“ apeloval podle AFP v úterý dopoledne Mikátí, který se setkal se zástupci organizací OSN a velvyslanci dárcovských zemí. Mikátí už v neděli sdělil, že počet vysídlených osob by mohl dosáhnout až jednoho milionu, což by představovalo největší přesuny obyvatelstva v dějinách Libanonu. Ten má nyní asi pět a půl milionu obyvatel.

Z Libanonu začaly kvůli izraelskému masivnímu ostřelování utíkat i tisíce Syřanů, které před několika lety z vlasti vyhnala občanská válka. V pondělí vysoký komisař OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Grandi oznámil, že do Sýrie uteklo už více než sto tisíc lidí. Jsou mezi nimi i Libanonci. Zástupce UNHCR pro Sýrii v pátek uvedl, že zhruba osmdesát procent těch, co utekli minulý týden do Sýrie, byli Syřané.