Invaze do Libanonu by mohla spustit občanskou válku, míní expert

„Smrt Hasana Nasralláha výrazně ovlivní fungování Hizballáhu, ale může mít dopad i na libanonskou politickou scénu, která je velmi křehká, je to velmi komplikovaná země po etnonáboženské rovině. Šíité, které Hizballáh reprezentuje, tvoří asi největší část společnosti, která je nejvíce mobilizovaná proti Izraeli. Takže určitě je to mobilizační faktor, který může velkou část libanonské společnosti více aktivovat a výsledky jsou diskutabilní,“ říká Jelen.

Sám očekává ze strany Jeruzaléma spíše omezené přeshraniční výpady než plnohodnotnou ofenzivu jako v roce 1982. „Je to jiná situace, Izrael si musí být vědom toho, že Libanon není v téhle chvíli jednoznačně proti Izraeli. Udělat velkou ofenzivu by znamenalo zahájit další fázi nebo novou občanskou válku. Pro Libanon by to skutečně znamenalo veliký malér,“ obává se odborník.

Znovu by se tak mohla rozhořet občanská válka, která trvala od roku 1975 do roku 1990. „Od té doby je tam velmi křehký mír, ale ty rány rozhodně zahojené nejsou a Izrael tam hraje významnou roli jako vnější faktor,“ uvedl expert.

Rozdělená společnost

Připomněl, že Libanon je velký zhruba jako Liberecký a Ústecký kraj dohromady, ale má sedm milionů obyvatel. „Není tam kam utéct, kde se schovat, regiony jsou navíc poměrně striktně ovládány jednotlivými komunitami, takže nedochází k promíchávání populace. Jsou tam části čistě šíitské, čistě sunnitské, čistě maronické. Takže další eskalace a uprchlická vlna vnitřních uprchlíků by velmi významně mohla ovlivnit další politiku,“ míní Jelen.

Neočekává tak, že by se libanonská vláda shodla na radikálním postupu vůči Izraeli nebo zapojení libanonské armády do konfliktu. „Většina maronitů vnímá konflikt mezi Hizballáhem a Izraelem, nikoli mezi Libanonem a Izraelem. Spousta lidí ale má negativní mínění o Izraeli dlouhodobě, takže není to jednoznačně, že by se libanonská společnost nechtěla zapojit, ale očekával bych, že budou více opatrní s vědomím toho, že to může skutečně rozhodit velmi křehký politický systém,“ vysvětluje expert.