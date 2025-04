Pohřeb papeže Františka se ve Vatikánu uskuteční v sobotu

Pohřeb papeže Františka se uskuteční v sobotu v 10:00 v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. O datu pohřbu v úterý ráno rozhodli kardinálové, informují tiskové agentury. Tělo papeže, který zemřel v pondělí, bude ve středu ráno převezeno do baziliky svatého Petra, kde se mu budou moci lidé poklonit.

Rakev s papežovým tělem bude převezena ve středu v 9:00 z kaple Domu svaté Marty do baziliky svatého Petra. Ráno se uskuteční krátké procesí. Po obřadu se v bazilice budou moci věřící s papežem rozloučit.

Účast na pohřbu už přislíbily významné osobnosti, například prezidenti Francie a Ukrajiny Emmanuel Macron a Volodymyr Zelenskyj. Již v neděli účast oznámil také americký prezident Donald Trump. Půjde o jeho první ohlášenou zahraniční cestu po lednovém návratu do Bílého domu. Do Vatikánu přiletí i prezident Argentiny Javier Milei. Papež František z Argentiny pocházel.

Český prezident Petr Pavel zaslal v úterý kardinálu Kevinu Farrellovi k úmrtí papeže kondolenční telegram . „Papež František byl osobností se zásadním vlivem nejen pro katolickou církev, ale pro celý svět. Jeho laskavost, neochvějná oddanost pravdě a bezmezná láska k lidem byly darem pro všechny. Byl respektovaným duchovním lídrem, jehož opravdovost, síla ducha a přirozená pokora oslovily nesčetné množství lidí,“ napsal Pavel v dopise Farrellovi, který vede Vatikán do zvolení nového papeže. Pavel jménem svým, své manželky Evy i občanů České republiky vyjádřil nejupřímnější a nejhlubší soustrast.

Pohřební ceremoniál povede děkan sboru kardinálů Giovanni Battista Re. Po pohřbu bude rakev převezena do baziliky Panny Marie Sněžné (Santa Maria Maggiore), kde papež vyjádřil přání být pohřben. František bude prvním papežem od roku 1903, který bude pochován mimo historické vatikánské zdi, píše agentura Reuters. Bazilika je ale považována na základě úmluvy s Itálií za vatikánské území.

Papež František postavil ekologii do centra katolické morálky, říká Halík

Volba nové hlavy katolické církve by mohla začít mezi 5. až 10. květnem, píše italský tisk. Vatikánská pravidla stanovují, že konkláve začíná patnáctým až dvacátým dnem po úmrtí papeže. Umožňují ale i dřívější začátek, pokud se kardinálové–volitelé do Vatikánu dostaví před uvedenou lhůtou.

Vatikán v úterý zveřejnil některé podrobnosti ohledně rána, kdy papež zemřel. František pocítil první problémy v 5:30 a o hodinu později upadl do kómatu. Podle pondělního prohlášení zemřel v 7:35. „Netrpěl, vše se stalo velmi rychle,“ citují vatikánská média nejmenované očité svědky posledních okamžiků papežova života. V oficiálním dokumentu Vatikán označil za příčinu úmrtí mozkovou mrtvici, která vedla ke kómatu a nezvratnému selhání srdce.

Vatikánská pravidla také stanovují, že jednání po úmrtí papeže se musí účastnit kardinálové, kteří jsou mladší osmdesáti let. Těch je 135 a budou volit nového papeže. Starší kardinálové, mezi kterými je i český kardinál Dominik Duka, se volby papeže neúčastní. Česko tak nebude mít zástupce při volbě hlavy katolické církve poprvé od roku 1963.

Zádušní mše v katedrále svatého Víta

Na zesnulého papeže se bude vzpomínat i v pražské katedrále svatého Víta, kde bude v pátek v osmnáct hodin slouženo rekviem. Zádušní mše bude podle mluvčího pražského arcibiskupství Jiřího Prinze přístupná veřejnosti. Hlavním celebrantem bude apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo.

Podle Prinze bude katedrála otevřena už půl hodiny před samotnou bohoslužbou. Kapacita je podle něho dostatečná a nikdo se nemusí bát, že by se na mši nedostal. „Zádušní mše svatá, rekviem, je mše jako každá jiná. S tím, že je věnována tomu zemřelému člověku. Bude to o něm, bude tam zdůrazněn jeho život a bude tam připomenut, ale jinak je to mše jako každá jiná,“ vysvětlil mluvčí.

Prinz rovněž upozornil, že v Arcibiskupském paláci je na recepci pro veřejnost připravena kondolenční kniha.