Zemřel papež František

Papež František v pondělí ráno zemřel, oznámil Vatikán. Papež trpěl v poslední době vážnými nemocemi, byl více než měsíc v nemocnici. V neděli krátce pozdravil věřící při kázání Urbi et orbi (Městu a světu). Papežovi bylo 88 let, v čele katolické církve stál dvanáct let.