Papež z konce světa. František posílal církev za lidmi na okraji společnosti

Zvolení papeže Františka do čela katolické církve v roce 2013 vzbudilo velké naděje. Na svatopetrský stolec usedl poprvé v historii jezuita a Jihoameričan. Kardinál z Argentiny, který měl vždy blíž k prostému lidu než k mocným a který nebyl svázán s vatikánských aparátem. Během svého pontifikátu kladl důraz na ty nejpotřebnější a nejzranitelnější, jež chtěl vrátit do centra zájmu církve. V jejím čele strávil 12 let.

Uznával, že celibát je jen pravidlem, které může být jednou zrušeno, jeho zachování ale podporoval. Do vysokých vatikánských funkcí prosadil ženy, přestože odmítal jejich svěcení. Vlídnější tvář nastavil i homosexuálům, když veřejně podpořil zákony, které umožňují registrované partnerství. „Homosexuálové mají právo žít v rodině. Jsou to děti Boží a mají na rodinu právo,“ uvedl. Na druhou stranu ale schválil nařízení, podle něhož katoličtí kněží nesmějí takovým párům udělit požehnání, odmítavěji se stavěl i k transgenderu.

Svou otevřeností během rozhovorů a projevů opakovaně vyvolal kontroverze a svá slova musel několikrát po kritice korigovat. Například při promluvě o odpovědném plánování rodiny řekl, že se „někteří domnívají, že musejí být jako králíci, aby byli dobrými katolíky“. Vlnu kritiky vyvolalo i papežovo vyjádření ohledně fyzického trestání dětí, když se zmínil o tom, jak slyšel jednoho otce svěřovat se, že někdy musí trochu uhodit své děti, ale nikdy ne do tváře, aby je neponižoval. „To je krásné, že má smysl pro důstojnost. Musí potrestat, ale dělá to správným způsobem.“

Schválil také protikorupční opatření, které zakazuje zaměstnancům a funkcionářům Vatikánu přijímat v souvislosti s výkonem své funkce dary v hodnotě vyšší než čtyřicet eur a schválil pravidla, která umožňují prvoinstančním vatikánským soudům zabývat se obžalobami v trestních věcech vznesených proti kardinálům a biskupům. Předtím je mohl soudit jen vyšší soud složený z kardinálů. Na základě těchto nových pravidel začal v červenci 2022 ve Vatikánu proces se skupinou obžalovaných ze zpronevěry vatikánských financí a z podvodů.

Opakovaně se také omluvil obětem sexuálního zneužívání katolickými kněžími. V roce 2019 vydal František dekret „Vos estis lux mundi“ (Vy jste světlo světa), kterým stanovil duchovním povinnost případy sexuálního násilí okamžitě hlásit představeným. „Takové činy nesmí být nikdy promlčeny… musí k nim být nulová tolerance,“ žádal. Mnoho obětí zneužívání však poukazovalo na to, že jim církev stále dost nenaslouchá a často víc chrání provinilé kněží než ty, jimž bylo ublíženo.

Den po začátku obnovené ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se František osobně vydal do rezidence ruského velvyslance ve Vatikánu. Jeho výzva k ukončení války neuspěla, ale jeho neobvyklý krok měl symbolický význam. „Nemyslel jsem si, že budu papež v době třetí světové války. Způsobuje mi obrovskou bolest, když vidím, že se všichni ti mladí muži nevrátí domů – a jestli to jsou Ukrajinci, nebo Rusové, v tom nevidím rozdíl. Je těžké to akceptovat,“ prohlásil. V roce 2024 se ale stal terčem kritiky ukrajinských představitelů, když řekl, že napadená a částečně okupovaná země by měla mít odvahu „vyvěsit bílou vlajku“.

Kriticky se František vyjadřoval ke konfliktu v Pásmu Gazy mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, hlavně s ohledem na civilní oběti. Izraelskou armádu obviňoval z krutosti a označil humanitární situaci v palestinské enklávě za „velmi vážnou a ostudnou“.

Chemik a tanečník tanga

Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires jako nejstarší z pěti dětí imigrantů z italského Piemontu. Jeho otec pracoval jako účetní, a i když rodina netrpěla nouzí, Jorge musel začít po základní škole pracovat. „Neměli jsme peněz nazbyt, neměli jsme auto, nejezdili na dovolenou, ale nic nám nechybělo,“ vzpomínal Bergoglio v knižním rozhovoru Jezuita. Nejdřív uklízel v továrně na ponožky, později zde zastával drobné administrativní úkoly.

Po nástupu na průmyslovku, kde studoval obor potravinářská chemie, dostal práci v laboratoři. „Tisíceré díky otci, že mě poslal do práce. Práce v mladém věku byla jednou z věcí, které mi v životě nejvíc prospěly. Především v laboratoři jsem se seznámil se světlými a stinnými stránkami lidského konání,“ tvrdil.

Bergoglio se v mládí vedle studia a práce bavil se svými vrstevníky, měl zálibu v poezii, hudbě, hrál basketbal, chodil na fotbal a s oblibou tančil tango a ještě raději – o něco jednodušší – milongu.

Rozhodující okamžik pro jeho další život přišel v sedmnácti letech, když se chystal spolu se svou partou odjet na oslavu Studentského dne, svátku začátku jara. Těsně před odjezdem zašel mladý Bergoglio do svého farního kostela San José de Flores v Buenos Aires, kde se setkal s knězem, kterého dosud neznal. Rozhodl se mu vyzpovídat.

„Během té zpovědi se mi přihodilo cosi vzácného, nedokážu popsat co. Avšak bylo to něco, co mi změnilo život. Jako by mě to zaskočilo ve chvíli, kdy jsem přestal být ve střehu… Bylo to překvapení, úžas ze setkání, uvědomil jsem si, že na mě čekají… Od té chvíle je pro mě Bůh tím, kdo je o krok před tebou. Člověk ho hledá a on tě vyhledá jako první,“ popisoval v rozhovoru s novináři Sergio Rubinem a Francescou Ambrogettiovou okamžik, kdy se rozhodl stát knězem.

I když bylo jeho rozhodnutí pevné a okamžité, nechal si jej pro sebe a do semináře vstoupil až o čtyři roky později. Mezitím dokončil školu, dál pracoval v chemické laboratoři a v jednadvaceti letech prodělal těžkou plicní infekci, po které mu lékaři museli kvůli cystám odstranit horní část pravé plíce.

Kristův voják

Po rekonvalescenci, 11. března 1958, nastoupil – k nelibosti své matky – do jezuitského semináře. „Vybral jsem si Tovaryšstvo Ježíšovo. Přitahovalo mě, že se jedná o předvoj církve, v němž se používá vojenská mluva a kde vládne kázeň a poslušnost. A také jejich misionářská činnost.“

Studoval humanitní vědy v Chile, po návratu do Buenos Aires odpromoval z filozofie. V dalších letech učil literaturu a psychologii. V prosinci 1969 byl vysvěcen na kněze a dál pokračoval ve studiu teologie. Řeholní sliby, kterými se stal jezuitským knězem, složil 22. dubna 1973.

Do roku 1979 působil jako představený noviců, profesor teologie a argentinský provinciál jezuitů. Již tehdy zaujal svými vůdčími, ale zároveň i „lidskými“ vlastnostmi. Každou neděli například vařil svým studentům na jezuitské koleji, protože kuchařka měla volno. „Nikoho jsem neotrávil,“ hodnotil své kuchařské umění.

V letech 1980 až 1986 byl rektorem jezuitské fakulty filozofie a teologie v argentinském San Miguel a poté sloužil v jezuitském řádu jako duchovní v Córdobě. „Pravdou je, že jsem hříšník, jehož Boží milosrdenství povolalo do privilegovaného světa. V mládí mi život svěřil důležité úkoly a musel jsem se za pochodu učit, jak se zbavovat chyb, jichž jsem se dopouštěl.“